ドジャース、2年連続の世界一

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第7戦に5-4で勝利。2年連続の世界一に輝いた。9回途中から登板し、2回2/3を1安打無失点に抑えてWS3勝目を挙げた山本由伸投手が松井秀喜氏以来、日本人2人目のMVPに輝いた。シャンパンファイトでは、山本を祝福しようと狙うスタッフの行動がファンの笑いを誘っていた。

山本は4-4と同点の9回1死一、二塁から救援のマウンドへ。延長11回まで2回2/3を投げ、1安打1四球1奪三振で得点を許さず、チームを勝利に導いた。前日の第6戦では6回96球を投げ、5安打1失点で勝ち投手になっており、中0日での異例の登板だった。10月25日（同26日）の第2戦でも9回4安打1失点で完投勝利を挙げており、WS3登板で3勝負けなし。文句なしのMVP受賞となった。

シャンパンファイト中にはNHKの中継でインタビューに応じ、「やり切りました」「一気に疲れが吹っ飛びました」などと安堵の表情。その後、園田芳大通訳をともなって海外メディアの取材に答える山本を背後から狙う姿があった。大谷翔平の通訳などを務めるウィル・アイアトン氏だ。シャンパンを手に、今にも山本を“襲撃”しようとチャンスをうかがっていた。

インタビューが終わると、アイアトン氏は待っていましたと言わんばかりに山本、そして園田氏にシャンパンを浴びせた。中継で映った姿にX上の日本人ファンは様々な声をあげた。

「由伸にかけたいけどインタビュー中だからシャンパン振りながら待ってるアイアトンさんかわいかったな〜」

「シャンパンかけずに空気読み待ちのアイアトンさんカワイイわ」

「シャンパンかけるタイミング伺うアイアトン氏…かわいすぎる」

「アイアトン通訳がウキウキで由伸にシャンパンかけるタイミング伺ってて笑った」

「かけ待ちのアイアトンさん可愛すぎるでしょ」

「シャンパンファイトの最中でも人の良さが出ちゃうアイアトン通訳w」

「アイアトン氏の人の良さが滲み出てるね〜」

その後、NHKは園田氏、アイアトン氏の2人の通訳にもインタビューを敢行。「アイアトン通訳と園田通訳にインタビューするNHKセンスあるわ」「園田さんやアイアトンさんの声も聴けた NHK GJ」と裏方にもスポットライトを当てた判断を称賛する声も上がっていた。



（THE ANSWER編集部）