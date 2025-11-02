ジェットブルーの旅客機が急降下してタンパに緊急着陸し、１５人が病院へ搬送された/Mapbox

（CNN）米格安航空ジェットブルーの旅客機が急降下して米フロリダ州タンパに緊急着陸した事案で、子どもを含む少なくとも15人が病院に搬送された。連邦当局が今回の事案について調査を開始した。

ジェットブルーによれば、同社の1230便は10月30日、メキシコのカンクンから米ニュージャージー州ニューアークに向かっていたが、高度の低下を経験した。操縦士が医療支援を要請した。米連邦航空局（FAA）によると同機は午後2時ごろにタンパ国際空港に着陸した。

航空情報サイト「フライトレーダー24」のデータによると、午後1時48分ごろ、機体は約7秒間で約100フィート（約30メートル）降下し、その後、タンパに向けてより正常な降下を続けた。着陸時には救急隊が待機していたという。

FAAは、エアバスA320型機の飛行制御に関する問題を調査していると明らかにした。操縦士も当時、航空管制官に、飛行制御の不具合を伝えていた。米国家運輸安全委員会（NTSB）も事案を把握しているが、正式な調査は開始していない。NTSBが明らかにした。

今年は、こうした航空便の混乱が発生している。空中での衝突や滑走路への侵入、乱気流による事案が相次いでいるほか、政府機関の一部閉鎖により航空管制官の人員不足も深刻化している。

今回の緊急着陸の直前には、フロリダ州を強い寒冷前線が通過し、突風や小雨が観測されていた。こうした天候が急降下に関係したかどうかは不明。

機体が高度を落とした理由は不明だが、航空管制傍受サイト「LiveATC.net」の音声によると、操縦士は管制官に対して、飛行制御上の問題が発生したと報告していた。

A320型機の飛行制御システムの不具合は前例がないわけではない。A320型機は「フライ・バイ・ワイヤ」と呼ばれる制御システムを採用しており、操縦士の操作入力がコンピューターを経由して飛行機の翼面の動きを引き起こす仕組みとなっている。

ジェットブルーは、今回の機体を運航から外し、原因究明のための全面的な点検を実施すると発表した。