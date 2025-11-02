面倒な道具いらず！玉ねぎが目にしみない超簡単裏ワザに“W父親”松島聡＆白洲迅が驚愕

松島聡と白洲迅がW主演を務めるドラマ『パパと親父のウチご飯』。本作は突然元カノから娘を預けられた千石哲（松島聡）と、妻と離婚して息子を引き取った晴海昌弘（白洲迅）が、共同生活をしながら子育てに奮闘していく新感覚ホームドラマだ。

11月1日（土）に放送された第5話では、料理教室の先生・壇ゆかり（蓮佛美沙子）が、玉ねぎが目にしみない秘技を伝授した。

【映像】清一郎のため、ついに包丁を使う決心をする晴海

◆玉ねぎがしみなくなる方法は…

第5話では、晴海が息子の清一郎（櫻）は元妻・涼子（朝倉あき）と一緒にいたほうが幸せなのではないかと思い悩むも、再び清一郎と正面から向き合っていく展開となった。

そのなかで晴海は、清一郎が母である涼子が作ったコロッケが好きだったことから、自分もコロッケを作ることに決める。

そこで晴海は千石とともにゆかりの料理教室へ向かった。

まずはジャガイモを茹で、次に玉ねぎをみじん切り。するとゆかりは「ちなみにこの玉ねぎは、切る前に冷やしておいたものです。そうすることで目にしみなくなりますよ」と豆知識を披露する。

ただ冷やすだけでいいという簡単な方法に、千石と晴海は「へー」と感心していた。