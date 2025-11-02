２試合連続ゴールを決めた町野。(C)Getty Images

　現地11月１日に開催されたブンデスリーガの第９節で町野修斗が所属するボルシアMGが、藤田譲瑠チマがプレーするザンクトパウリと敵地で対戦。４−０で今季初勝利を挙げた。

　この試合で待望のブンデスリーガ今季初ゴールを決めたのが、57分から途中出場した町野だ。
 
　２−０で迎えた75分、右サイドからの折り返しを右足で捉え、強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。

　お馴染みの忍者ポーズを披露した25歳の日本代表FWは、リーグ戦では今夏に加入後初得点。10月28日のカールスルーエ戦（DFBポカール２回戦）で決めた移籍後初ゴールに続く、２試合連発となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】町野修斗が右足の豪快シュート！今季ブンデス初ゴール