ボルシアMG町野修斗が２戦連発！強烈な右足シュートで待望のブンデス今季初ゴール、忍者ポーズを披露
現地11月１日に開催されたブンデスリーガの第９節で町野修斗が所属するボルシアMGが、藤田譲瑠チマがプレーするザンクトパウリと敵地で対戦。４−０で今季初勝利を挙げた。
この試合で待望のブンデスリーガ今季初ゴールを決めたのが、57分から途中出場した町野だ。
２−０で迎えた75分、右サイドからの折り返しを右足で捉え、強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。
お馴染みの忍者ポーズを披露した25歳の日本代表FWは、リーグ戦では今夏に加入後初得点。10月28日のカールスルーエ戦（DFBポカール２回戦）で決めた移籍後初ゴールに続く、２試合連発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町野修斗が右足の豪快シュート！今季ブンデス初ゴール
この試合で待望のブンデスリーガ今季初ゴールを決めたのが、57分から途中出場した町野だ。
２−０で迎えた75分、右サイドからの折り返しを右足で捉え、強烈なシュートでネットを揺らしてみせた。
お馴染みの忍者ポーズを披露した25歳の日本代表FWは、リーグ戦では今夏に加入後初得点。10月28日のカールスルーエ戦（DFBポカール２回戦）で決めた移籍後初ゴールに続く、２試合連発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町野修斗が右足の豪快シュート！今季ブンデス初ゴール