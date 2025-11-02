大人の秋冬コーデに映える「上品ブーツ」→【ZARA】にいいの揃ってる！

寒さが本格化してくる時期に向けて、足元にも季節感を取り入れたいところ。【ZARA（ザラ）】のブーツは、シンプルながら洗練された雰囲気で、ミドル世代らしい上品な着こなしに映えるデザインが豊富に揃っています。今回は、特に大人コーデに使いやすいショート丈のブーツを厳選してご紹介。秋冬の足元をアップデートしたい人は、ぜひチェックしてみて。

すっきりシルエットの異素材MIXデザイン

【ZARA】「ファブリックシャフトハイヒールショートブーツ」\7,990（税込）

シャフトのファブリック素材がアクセントのショートブーツ。リブ編みがカジュアルな雰囲気を醸し出しつつ、足首にフィットするシルエットがきれいめな印象を与えます。8cmと高さのあるヒールですが、安定感のあるチャンキーヒールで歩きやすさもキープ。大人カジュアルな着こなしに合わせれば、足元をほどよく上品に引き締めてくれそうです。

細めのヒールでスタイリッシュな足元を演出

【ZARA】「スティレットヒールショートブーツ」\7,990（税込）

今季のトレンドカラーである、ブラウンのショートブーツ。ポインテッドトゥとほっそりした8cmヒールがクールな一足です。光沢感のある合皮素材が高級感を演出し、大人世代らしい洗練された印象へと導きます。モード感のある着こなしに合わせて辛口スタイリングにするほか、カジュアルなアイテムに合わせてコーデのクラスアップを狙うのもおすすめ。

ヒールのゴールドラインが華やかなアクセント

【ZARA】「ヒールショートブーツ」\6,590（税込）

合皮素材とファブリック素材を組み合わせた、黒のショートブーツ。かかと部分にきらりと光るゴールドのラインが、さりげなく華やかなアクセント。シャフト後ろ側のリブ編みが、すっきりした見た目と履きやすさを両立しています。太めの5cmヒールで安定感がありながら、カジュアルすぎないきれいめデザインで、大人世代が毎日でも使いたい一足に。

足元をクールに見せるポインテッドトゥデザイン

【ZARA】「チャンキーヒールショートブーツ」\7,990（税込）

黒よりも軽快な印象の、ブラウンのショートブーツ。こっくりとした深みのあるブラウンと光沢のある素材が上品で、あらゆる着こなしが大人らしい落ち着いた雰囲気に決まりそう。ポインテッドトゥを採用し、さりげなくエッジをきかせたデザインに。ほどよく脚のラインに沿う細身のシルエットながら、内側ジッパー仕様で着脱しやすいところも魅力です。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S