３１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落した。日銀の利上げ観測が台頭するなかで、日経平均株価が１０００円を超す上昇となり、５万２０００円台に乗せた。投資家のリスク選好ムードが広がり、安全資産とされる国債への売りを促した。



この日、総務省が発表した１０月の東京都区部の消費者物価指数（ＣＰＩ）は、生鮮食品を除くコアＣＰＩが前年同月比２．８％上昇となり、市場予想を上回った。これを受け、次回の日銀金融政策決定会合での利上げ観測が強まった。



財務省は２年債入札を実施した。応札倍率は４．３５倍となり、前回（９月３０日）の２．８１倍を上回った。また、。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は２厘で、前回の２銭９厘から縮小した。強めの結果と受け止められて、中期ゾーンの２年債に対する買い意欲が高まった。一方、５年債と長期債、超長期債は甘く、利回りは上昇した。



先物１２月限は前営業日比１７銭安の１３６円０４銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．６５５％で推移している。





出所：MINKABU PRESS