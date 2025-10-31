¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¤ª½Ë¤¤²Ö¡Ê¥Õ¥é¥¹¥¿¡ËÁûÆ°¡¡À©ºî²ñ¼Ò¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ë¡ÄCygames¤«¤éÊÖ¶âÂå¹Ô
¡¡¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢18Æü¡¦19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö6th EVENT The New Frontier¡×½©¸ø±é¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥ÉÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éCygames¤«¤éÊÖ¶âÂå¹Ô¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±¥È¥é¥Ö¥ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥ÉÀ©ºî²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¾ì½ê¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤òÍÑ°Õ¡¢ÀßÃÖ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áõ¾þÉÊ¤Î·çÍî¡¢²Ö¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÈ÷¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢°ÍÍê¼ÔÂ¦¤¬ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤òÂç¤¤¯¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¸å¤Î22Æü¤Ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥ÉÀ©ºî²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤ò¤ªÁª¤ÓÄº¤¡¢È¯ÃíÄº¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¸ø±éÁ°Æü¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤Æ¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ò´°àú¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÍ×°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°½àÈ÷ÉÔÂ¤¬°ìÈÖ¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»öÁ°¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÀßÃÖºî¶È¤ò´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿°Ù¡¢°ìÈÖ½ÅÍ×¤ÊÀßÃÖ³ÎÇ§ºî¶È¤¬ÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Áõ¾þÉÊ¤Î·çÍî¤òÂ¿¿ôÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¼êÇÛ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç±¿ÈÂÃæ¡¢»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤¿¤á½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿Êª¤ÎÇËÂ»¡¢²Ö¤Ê¤É¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑ½ÐÍè¤Ê¤¤Êª¤¬Â¿¿ô¤¢¤êº£²ó¤Î»öÂÖ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÌä¹ç¤»¡¢¤´³ÎÇ§¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þ½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÏÍ¤Ó¡£
¡¡¡Ö¤³¤Á¤é¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢¥¦¥ÞÌ¼¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ 6th EVENT The New Frontier ½©¸ø±é¡¡ÊÀ¼ÒÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¤Ë¤ÏÁ´³ÛÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ç¼¡³«»Ï¤µ¤»¤ÆÄº¤10·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¿Ê¤á¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÁ´³ÛÊÖ¶âÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤è¤ê¤´°ÆÆâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ö6th EVENT The New Frontier¡×½©¸ø±é¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¤´ÍÑ°Õ¤äÀßÃÖÂÐ±þ¤ËÉÔÈ÷¤¬À¸¤¸¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÖ¶âÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤È¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤Ë¤è¤ëÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒCygames¤«¤é¤ÎÊÖ¶âÂå¹Ô¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡ÖÅö½é³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤«¤é¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÖ¶â¤Î´üÆü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÊÖ¶â¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸åÆü¥¦¥ÞÌ¼¸ø¼°¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤È¥¦¥ÞÌ¼¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤«¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÁûÆ°¤ÏÆ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡Ù¡Ê¥×¥í¥»¥«¡Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤ 5th Anniversary ´¶¼Õº×¡Ù¤Ç¤âµ¯¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÆ±ÍÍ¤ËÁ´³ÛÊÖ¶â¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜÆü31Æü¤Ë¸ø¼°¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤è¤êÁ´³ÛÊÖ¶â¤ÎÄó°Æ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´ÂÐ±þ¤òÌóÂ«¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶¨µÄ¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿´üÆüÆâ¤Ç¤ÎÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö³§ÍÍ¤Ø¤Î¤´°ÆÆâ¤¬ÂçÊÑÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²æ¡¹¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡×¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¤ªÌóÂ«¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¡¢³Î¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¸½ºß¤â³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤ª¤è¤Ó´Ø·¸³Æ½ê¤ÈÀ¿¼Â¤Ë¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ëü¤¬°ì¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¹¥¿¤«¤éÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤â¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥»¥«¥¤¡×¥Á¡¼¥à¤è¤êÊÖ¶âÂå¹Ô¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
