ファミリーマートは、人気ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のリリース5周年を記念したコラボキャンペーン「ファミマで祝おう！ウマ娘5周年！」を、3月15日から全国のファミリーマート約1万6400店舗で実施する。 今回のキャンペーンでは、アーモンドアイ、ラッキーライラック、クロノジェネシス、ステイゴールドなど7キャラクターの描き下ろしイラストを使用した限定企画を展開。対象商品を購入するとオリジナルグッズがも