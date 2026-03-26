3月25日、11人組アイドルグループ・INIが公式TikTokを更新し、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志とのコラボ動画を投稿した。思わぬ組み合わせに注目が集まる一方で、ファンからは困惑や反発の声も上がっている。投稿された動画には《#松本人志さんと噂のウマ娘！》とのハッシュタグが添えられ、INIのメンバーと松本が楽曲に合わせてダンスする様子が収められている。「動画は約18秒と短いものでしたが、松本さんを中心にIN