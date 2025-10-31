【こりゃすごい】なんと3画面14ポート！「Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)」をレビューします
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネルで人気のIT・ビジネス書作家・戸田覚氏が、「【こりゃすごい】なんと3画面14ポート！『Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Triple Display, DisplayLink)』をレビューします」と題した動画を公開。自身が過去にレビューした中でも「一番ポート数多いかもしれません」と驚きを隠せない新製品のAnkerドッキングステーションの詳細や活用法について語った。
動画冒頭で戸田氏は「ワクワクします」と期待を寄せ、開封から製品の質感や同梱物、セットアップ手順までを紹介。ディスプレイ表示の丁寧な解説や多数の豊富なポート構成を強調し、「こんなドッキングステーション見たことないよ、これね、回すといろいろ情報が出るっていいじゃないですか」と独自の視点で魅力を伝えた。
注目の機能である3画面出力では、「ディスプレイリンクのアプリを入れた状態で映してます。すごいです。便利ですね。グッジョブ!」と実際の活用体験を披露し、ノートパソコンユーザーにとっても理想的な使い勝手をアピール。さらには、「僕はこれめちゃくちゃ便利だと思うんですよね。いつでも時間とか曜日見たいじゃないですか」と本体ディスプレイでの情報表示にも大満足の様子を見せた。
各種ポートをどんな機器に使うか、また「手前の3つのType-Cは基本も充電に使います。スマホとかタブレットとかね」と、実際の活用イメージも提案。後部のType-Aは「マウスとかキーボード」に使い、「SSDつないでおいてもいいですけれどもね」と、幅広い使い方の可能性を解説した。
価格については「39,990円となってます。まあ、さすがAnker。完成度高いし、モニターの表示もめっちゃ良かったですよね」と称賛し、「ダイヤルの操作も、操作感がいいんですよ。カチカチカチっていう感じでね。病みつきになると思います」と操作性の良さも指摘。自らの点数評価は「78点、高得点ですね。ちょっと高いのが気になりましたが、あとはもう、文句なし、いいだと思います」と総括した。
チャンネル情報
戸田覚 ビジネス書作家 株式会社アバンギャルド、株式会社戸田覚事務所代表取締役著書150冊以上、連載月間30本以上好評執筆中IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！