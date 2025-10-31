尋問官が求めるのは「存在しない罪の告白」…イランの刑務所で横行する「被疑者の精神を蝕む尋問」の実態

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

『白い拷問』連載第32回

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ

ナザニン・ザガリ＝ラトクリフ（1978年テヘラン生まれ）はイラン系英国人で、2016年4月に2週間の旅行の予定でイランを訪問した。しかし帰国するときにイランの空港で身柄を拘束された。

逮捕時、ナザニンは乳幼児の娘、ガブリエラ（ギスー）と一緒だった。警察は幼い娘を彼女の両親に預け、彼女のパスポートを没収し、スパイ容疑、「外国機関・企業と共謀してイスラム共和国を転覆する活動」に参加したという罪状で逮捕した。判決は5年の禁固刑で、彼女はケルマン（イラン南東部ケルマン州の州都）刑務所の独房に連れて行かれ、のちにエヴィーン刑務所に移送された。

彼女の夫であるリチャード・ラトクリフと、彼女が勤務するトムソン・ロイター財団は、ナザニンに対する起訴内容を全て否定した。（イラン政府は1970年代よりイギリスから回収できずにいた債権を身代金で払わせるために、ナザニンを人質にした）

独房生活をどう過ごしたか

--状況が耐えがたく、助けが必要だったとき、何の配慮もなかったのですか？

私が空腹を訴え、パンとチーズをくださいと言うたびに、無視されました。ほんの数分独房から出してほしいという願いも聞いてもらえませんでした。

--独房ではどのように時間をつぶしていましたか？

運動はもちろん、とにかく何もできませんでした。ショック状態で、独房内を歩くことすらできませんでした。神に助けてくださいと小声で祈り続けました。他にどうして良いか分からなかったのです。

独房にはクルアーンがあったので、ずっと読んでいました。独房の雰囲気は恐ろしかったです。あたりを見回すのも嫌でした。

ドアから数メートル離れた床に鉄の棒が突き出ていて、気になっていました。別の囚人が連れて来られて、その棒は死刑の迫った囚人を繋いでおくためのものだと教えてくれました。もう縮み上がりました。正気の沙汰とは思えません。

この独房で最後の夜を過ごした死刑囚のことを思い、彼らが棒に繋がれている姿を想像すると、その声が地獄から響いてくるような錯覚に陥りました。

独房にはトイレとバケツ、2枚の毛布、クルアーンと『マファティ・アル・ジナン』（「天国の鍵」と呼ばれる十二イマーム派の儀式、祈祷宗）以外に何もありません。

--電話でギスーと話ができたとき、どう感じましたか？

通話時間がとても限られていました。たったの3分電話で話しただけで、何が変わるというのでしょう？ ギスーとはもっとたくさん話したかったのですが、許されませんでした。私は絶望し、こんなことがあって良いのかと信じられませんでした。

--電話で家族と話す、シャワーを浴びる、食事をする……これらで気分や感情に変化はありましたか？

いいえ、そういうことをしても気が晴れるということはなく、良い影響も悪い影響もありませんでした。

尋問官が求めるもの

--尋問官は具体的に、何を求めていたのでしょう？

彼らは、存在しない事実を私に言わせようとしていました。私が英国議会のために働き、反イラン的なことをしている重大な秘密を握っている、と言うのです。

もちろんデタラメだと分かっていましたが、あまりにしつこく繰り返されたので、独房に戻ってから本当にそうだろうか、と自問自答するようになりました。たとえば、英国外務省でイランについて話をしただろうか、と。

基本的に私の仕事は別の国に関してのものでした。それらのプロジェクトでほんの少しでもイランに関わる事柄があっただろうかと、独房のなかで何時間もかけて思い返しました。

そして、自分のプロジェクトはイランとは関係なかったと100％の自信を持って答えることができました。それでも毎回の尋問のあと、またもや私は仕事のことを細かく思い返します。確かなはずなのに、尋問官に何度もしつこく聞かれ続けるので、また最初からすべてを疑う羽目になるのです。

際限なく続く尋問

長いこと、私は物事をはっきりとは思い出せませんでした。独房で何時間もかけて頑張るのですが、毎日やっていた簡単な業務の内容さえ思い出せないのです。自分がずっと関わっていたプロジェクトの名前も思い出せません。

尋問官に言われる名前に聞き覚えはあるものの、誰なのかはっきりしません。私がいままでやった、普通の、特に問題のない仕事内容について、何時間も尋問され続けました。

ケルマンの隔離房にいた45日間と、一般房にいた18日間、ずっとこういう尋問に耐えていました。

本当のところ、尋問官の主張する問題など存在しませんでした。問題は何も、全くなかったのに、私は何時間も何日間も際限なく無駄に尋問されていたのです。

翻訳：星 薫子

