コミックシーモアにて「社長令嬢復讐日記 」「魔女の娘エリザと王子の恋」などに使える「30冊30%OFFクーポン」が配布！シーモアコミックス作品が対象
【シーモアコミックス 30冊30%OFFクーポン】 開催期間：10月31日～11月3日23時59分
キャンペーンバナー（女性）
エヌ・ティ・ティ・ソルマーレは、同社が運営する電子書籍配信サイト「コミックシーモア」にて、シーモアコミックスの作品に使用できる30％オフクーポンを配布している。期間は11月3日23時59分まで。
配布されるクーポンは、「社長令嬢復讐日記 」「魔女の娘エリザと王子の恋」「体感予報」「溺愛エンゲージ～12歳年上のオジサマと～」など、シーモアコミックスの対象作品30冊までに使用できる30％オフクーポンとなっている。
