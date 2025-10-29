¡ÖÁÆÃµ¤·¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ê¡×¡È¹â»Ô¥µ¥²¡É¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¸®ÊÂ¤ß±ê¾å¡Ä¹â»Ù»ýÎ¨¤Ï¥Û¥ó¥â¥Î¤«¡©
X¾å¤Ç¼ê¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÉÍÅÄ·É»Ò»á¡Ê59¡Ë¡£29ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë½Ð±é»þ¤ÎÈ¯¸À¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤À¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤È²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂçÅýÎÎ¤Ë¡È¤³¤Î½÷À¤Ï¾¡¼Ô¤À¡É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç±þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÍÅÄ»á¤Ï¡¢
¡Ö½÷À½é¤Î¼óÁê¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¡¢¹ñÌ±¤ÎÌÜ¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤·¤ã¤®¤¹¤®¤¿¾ìÌÌ¤È¤«¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×
¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¡£ÊüÁ÷¸å¤ÎX¤ÏËÁÆ¬¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢ÉÍÅÄ»á¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶ËÃ¼¤Ê°Õ¸«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥×¥Á±ê¾å¡Ä¡Ä¡£º£¡£¡È¹â»Ô¥µ¥²¡É¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÏÇ³¤¨¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡È¹â»Ô¥µ¥²¡É¤ÎÉ®Æ¬¡¢À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÅÄ粼»ËÏº»á¡Ê75¡Ë¤âÀä»¿±ê¾åÃæ¤À¡£
¡ÖÅÄ粼¤µ¤ó¤ÏÁíºÛÁª»þ¤«¤é¹â»Ô»á¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò³Æ¶É¤Î¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ç·«¤êÊÖ¤·ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÅÙ¤ËSNS¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
Ä¾¶á¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢28ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¹â»Ô¼óÁê¤Î²ñÃÌ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÝ¡¢ÈÖÁÈMC¤Î·Ã½Ó¾´¡Ê60¡Ë¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï»Ù»ýÎ¨¡¢¶¯¤¤À¯¸¢¤¬¹¥¤¤À¤È¡£¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò¤«¤ï¤¹¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤À¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÅÄ粼»á¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ÏÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡×¤È¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö°ÎÂç¤ÊÁíÍý¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î»þ¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¤¤Ä¤âÆüËÜ¤Î¼óÁê¤ò¡Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡ÖÍ×¤ÏÅÄ粼¤µ¤óÎ®¤Î·ù¤ß¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î·ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡ÈÌµÍý¤ä¤êÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¡È°úÂà¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡É¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÄ粼¤µ¤ó¤Ø¤Î¸·¤·¤¤À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡È¹â»Ô¥µ¥²¤Ç±ê¾å¡É¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤È¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï74¡ó¤È¹â¿å½à¤Ç¡¢¹ñÌ±¤Î´üÂÔÃÍ¤¬°Û¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¤µ¤é¤Ë·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê°Õ¸«¤ËÂÐ¤¹¤ëµñÈÝÈ¿±þ¤¬¶¯¤¯½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÌîÅÞ¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤¬ÏªÄè¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¥ä¥¸ÁûÆ°¤â¡¢¡È¹â»Ô¥¢¥²¡É¤Î¥à¡¼¥É¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
´üÂÔÃÍ¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤¿¹â»ÔÆâ³Õ¡£¤¢¤È¤Ï¡È¼ÂÀÓ¡É¤Î¤ß¤À¡½¡½¡£