Snow Manの向井康二が、YouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です』の撮影で宮古島を訪問。自身のInstagramのストーリーズで、WEST.の濱田崇裕（「濱」は異字体が正式表記）＆小瀧望、室龍太との仲睦まじい姿を収めたオフショットを公開し、ファンを喜ばせている。

【画像＆動画】宮古島を満喫する向井康二＆茺田崇裕＆小瀧望＆室龍太

■宮古島の海をバックにした向井康二の自撮りショット

向井は黒のハットにカーキのTシャツというカジュアルな装いで、宮古島の美しい海を背景にした自撮りショットを披露。「お上手です！」「宮古島ラストかな？」とコメントを添え、リラックスした雰囲気を漂わせた。自然光に照らされた素肌が、青空とエメラルドグリーンの海のコントラストに映える1枚となっている。

■濱田崇裕＆小瀧望＆室龍太とのリラックスムード漂うショットも

続く投稿では、室とのヴィラでのピースショット、濱田との2ショットでは頭にタオルを巻きながらくつろぐ姿を見せ、4人での集合写真では、晴天の下で満面の笑みを浮かべ、それぞれの個性と仲の良さが感じられる。

■巨大なシーサー像の前で笑顔を浮かべる向井康二＆濱田崇裕＆小瀧望＆室龍太

濱田も自身のInstagramで、「#ハマちゃんとコージのお上手です」とハッシュタグ付きで宮古島での写真が公開。向井と同じ写真の他、海でシュノーケルを楽しむ姿や、巨大なシーサー像の前での4ショットもアップされており、オフの瞬間をそのまま写したような、明るく楽しげな空気感が感じられる投稿となっている。

宮古島の青空の下で交わされた数々の笑顔に、ファンからは「最高の4ショット」「オフ感がたまらない」「多幸感ハンパない」「尊い」「みんなかっこ良すぎる」「愛を感じる」「思い出の裾分けありがとう」といった声が寄せられている。

■宮古島を満喫する向井康二＆濱田崇裕＆小瀧望＆室龍太

Snow Man

