阪神タイガースと福岡ソフトバンクホークスによる熱戦が繰り広げられている、プロ野球の日本シリーズ。10月28日に行われた第3戦ではソフトバンクが逆転勝ちを収め、阪神は初戦の1勝から2連敗を喫した。

【写真】高市首相が愛用、“虎党”全開のド派手なスマホカバー

「ガチ勢」高市首相のスマホカバー

過去の日本シリーズで、1勝から2連敗になったケースは18回あるが、そこから日本一に輝いたのは5回のみ。厳しい状況に追い込まれている阪神だが、ここに来て思わぬ“応援”が注目を集めている。

「27日に放送されたフジテレビ系ニュース番組『Live News イット！』では、アメリカのトランプ大統領の来日が伝えられました。その映像の中で高市早苗首相のスマートフォンが映り込んだのですが、彼女の“スマホカバー”が、阪神タイガースのロゴがデカデカとプリントされたデザインだったのです」（スポーツ紙記者）

奈良県出身で神戸大学を卒業している高市首相は、タイガースファンの“虎党”を公言している。『イット！』で放送されたのは2021年に自民党総裁選へ出馬した際の姿だが、このところ首相に選出されたこともあり、当時以上に話題となっている。

ネット上では、

《これはガチ勢》

《タイガースファンの鏡》

《日本シリーズこの状況の中、この援軍は強い！》

《高市さんの機嫌は阪神が握ってるから 阪神絶対勝たなあかん日本の未来のために》

などの反応が。

「高市さんが愛用するスマホカバーはネット上で“特定”されていて、通販サイトでは3000円弱で販売されています。その価格についても《庶民派だな》《これは爆売れ必死》《アカン、すぐ完売してまう》などの声が寄せられています」（前出・スポーツ紙記者）

2023年以来、2年ぶりの日本一を目指す阪神。虎党・高市首相の応援を受けて、ここから挽回となるか――。