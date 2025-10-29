ワールドシリーズ第3戦

2年連続世界一を目指す米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨んだ。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。2本塁打を含む4打数4安打3打点、4打席連続の申告敬遠を含む5四球と、驚異の9出塁をマークした。この日、日本では高市早苗首相と来日中のドナルド・トランプ米国大統領が首脳会談を行っており、2人が野球観戦する写真がホワイトハウスの公式SNSで公開されていた。

大谷は3回、サイ・ヤング賞3度受賞のマックス・シャーザー投手から右越えにソロ本塁打を放つなど2本塁打、長打4本の大暴れ。5打席目以降は申告敬遠4つを含む5四球と勝負を避けられた。試合は延長18回という歴史に残る死闘の末、ドジャースがフリーマンのサヨナラ弾で勝利した。

この日、日本では一国のトップ2人が会談していた。米国のトランプ大統領が来日。ホワイトハウス公式Xには、高市首相と椅子に座り、テレビでワールドシリーズを観戦する写真が投稿されていた。

ちょうど首脳会談のタイミングに大谷が大暴れし、X上の日本人ファンの間にも反響が広がっている。

「大谷さんすげえな、トランプ大統領と高市総理会談中にホームランとは…」

「大谷ホームラン （2人が）絶対話題にするやん」

「日米首脳会談中にホームランを打つ大谷 大谷も高市さんも持ってるなぁ」

「おふたりとも笑顔で何より」

「大谷選手も日本でトランプ氏と高市氏が一緒に観戦してるとは思わないだろうなぁ」

トランプ大統領は、大谷がナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で3本塁打＆10奪三振の大活躍を披露した後、称賛の言葉を送っていた。



（THE ANSWER編集部）