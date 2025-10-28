¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤Î»þ¤Î¤Þ¤Þ¡×ÆüËÜ¿Í°äÂ²¤¬¿´¶¸ì¤ë¡¡´Ú¹ñ¡¦ÍüÂÙ±¡»¨Æ§»ö¸Î¤«¤é3Ç¯¡ÄÆüËÜ¿Í2¿Í´Þ¤à159¿Í¤¬»àË´
´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÈË²Ú³¹¡¢ÍüÂÙ±¡¤ÇÆüËÜ¿Í2¿Í¤ò´Þ¤à159¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»¨Æ§»ö¸Î¤«¤é¤¢¤¹¤Ç3Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Íµ¾À·¼Ô¤Î°äÂ²¤¬28Æü¡¢¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤Î»þ¤Î¤Þ¤Þ¡×¤À¤È¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯10·î¡¢¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÍüÂÙ±¡¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»¨Æ§»ö¸Î¤Ç¤Ï¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í2¿Í¤ò´Þ¤à¼ã¼Ô¤é159¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤ÇÅö»þ¡¢¥½¥¦¥ë¤Î»äÎ©Âç³Ø¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¾®ÄÈ°É¤µ¤ó¡ÊÅö»þ18¡Ë¤â»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìµ¾À·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
28Æü¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¾®ÄÈ¤µ¤ó¤ÎÉã¡¦ÀµÀ®¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤ÈÊì¡¦²Â»Ò¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬³°¹ñ¿Í°äÂ²¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Î²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¿´¶¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¡¦ÀµÀ®¤µ¤ó¡§
»ö¸ÎÅö»þ¤Ë¡Ê¸½¾ì¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡¢º£²ó3²óÌÜ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ö²¿¤Ç¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Êì¡¦²Â»Ò¤µ¤ó¡§
¤³¤ó¤Ê¶¹¤¤½ê¤Ë¤¢¤ì¤À¤±¤Î¿Í¿ô¤ÎÊý¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡Ä¡£²þ¤á¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¶¹¤¤Æ»¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤ç¤¦¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤Æ¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
»ö¸Î¤«¤é3Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤â¾®ÄÈ¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¹¥¤¤À¤Ã¤¿K-POP¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎCD¤Ê¤É¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¡¦ÀµÀ®¤µ¤ó¡§
¡Ê»ö¸Î¤«¤é¡Ë3Ç¯¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È¤¢¤Î»þ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Êì¡¦²Â»Ò¤µ¤ó¡§
3Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ç¤â¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Èµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢Æü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Ì¼¤«¤é¶µ¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°äÂ²²ñ¤Ç¤Ïµß½õ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¸¶°øµæÌÀ¤Ê¤É¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÄ´ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÀµÀ®¤µ¤ó¤Ï´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤ÇºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Éã¡¦ÀµÀ®¤µ¤ó¡§
º£¸åÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»º¬¼¼»Ô½Ð¿È¤ÎÉÚÀî²êÀ¸¤µ¤ó¡ÊÅö»þ26¡Ë¤ÎÊì¤Ï¡ÖÈá¤·¤ß¤Ï¤É¤ó¤É¤óÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ»¤¯¤Ò¤È¸À¡¢¿´¶¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂ²¤ä´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï29Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÄÉÅé¼°Åµ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¡¢¾®ÄÈ¤µ¤ó¤ÈÉÚÀî¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£