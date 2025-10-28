ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢TBS¤Î¡ÈÂçÊª¡É¤«¤é »Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·´¶¼Õ¡Ö¶²½Ì¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÇÍî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¥Ú¡¼¡Ê83¡Ë¤¬27Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¤¢¤ÎTBS¤Î¡ÈÂçÊª¡É¤«¤é»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9·î19Æü¤ËÅìµþ¡¦ÀÖ±©¤Î¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬²ÐºÒ¤ËÁø¤Ã¤¿ÎÓ²È¥Ú¡¼¡¢¥Ñ¡¼»ÒÉ×ºÊ¡£
¡¡Æ±¤¸°ìÌç¤Ç¤¢¤ëÍî¸ì²È¡¦ÎÓ²È¤¿¤¤Ê¿¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î²ñ¡×¤òÅìµþ¡¦ÀõÁð¤Î¡ÖÅìÍÎ´Û¡×¤Ç³«ºÅ¡£Ìó200Ì¾¤Î´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤âÂ¿¤¯¤ÎÆ±¶È¼Ô¤«¤é»Ù±ç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß¤âÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ú¡¼¤À¤¬¡Ö²¿¤È¤¢¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¡¤ï¤¶¤ï¤¶½Ð±éÃæ¤Î¿·½ÉËö×¢Äâ¤Þ¤Ç¡¡²áÊ¬¤Ê¤ë¤ª¿´¸¯¤¤¤òÅº¤¨¤Æ¤´°§»¢¤Ë¡×¤È¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëTBS¤Î°Â½»¥¢¥Ê¤«¤é»Ù±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÂþ¡¹¶²½Ì¤Î¶Ë¤ß¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£