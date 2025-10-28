【東京ディズニーリゾートの正月2026】和装グリーティング、午の干支グッズ＆スペシャルメニューも
【モデルプレス＝2025/10/28】東京ディズニーリゾートでは、正月のスペシャルイベントを2026年1月1日（木）から1月12日（月）まで開催する。
東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの両パークでは、新年を祝う華やかな音楽にのせて、和服姿のミッキーマウスらディズニーの仲間たちが新年の挨拶をする「ニューイヤーズ・グリーティング」を行う。
東京ディズニーランドではパレードルートで1日2回、約25分間のグリーティングを実施。和服姿のミッキーマウスやミニーマウスたちが、正月ならではの装飾が施された華やかなフロートに乗り登場。12名の和装姿のバンドも加わり、華やかに新年を彩る。
東京ディズニーシーではメディテレーニアンハーバーで1日2回、約10分間のグリーティングを実施。正月らしい装飾の船に乗り、和服姿のミッキーマウスやミニーマウスたちが新年の始まりを祝う。 1月1日の元旦公演には「2026-2027年 東京ディズニーリゾート・アンバサダー」が登場し、就任の挨拶をする回がある。
また、両パークのエントランスでは、ミッキーマウスのほか、2026年の干支の“午（うま）”にちなんで、ディズニー短編映画『ミッキーの大演奏会』に登場するホーレス・ホースカラーが描かれた門松のデコレーションが施される。
さらに、アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」では、12月27日（土）より再び期間限定（終了日未定）でマーベル・スタジオのキャラクターたちが登場する「イッツ・ア・スモールワールドwithグルート」を実施。グルートが凧に乗って舞っている様子や、地球でさまざまな国や地域をめぐってバケーションを楽しむ様子も楽しめる。
12月26日（金）から2026年1月12日（月・祝）までの期間、夜間の花火「ニューデイ、ニュードリームス」を公演する。「新しい夢をもって進もう！」というメッセージとともに、新しい年を迎える2つのパークの夜空を祝祭感あふれる色鮮やかな花火が彩る。
両パークでは12月1日（月）より、正月らしいデザインのスペシャルグッズを販売。
餅つきを楽しんでいる和装姿のミッキーマウスやミニーマウス、ドナルドダック、ホーレス・ホースカラーが描かれたきんちゃくやポストカード、ディズニーの仲間たちをイメージした色とりどりの“だるま”がデザインされたお椀や箸と、正月らしさをデザインにも取り入れたラインナップが並ぶ。
加えて、11月17日（月）からは、午をテーマにしたぬいぐるみやぬいぐるみバッジも登場する。
2026年1月1日（木）から1月5日（月）の期間限定で、東京ディズニーランドの「れすとらん北齋」と東京ディズニーシーの「レストラン櫻」で雑煮椀を用意する。どちらのレストランでも食事のセットの味噌汁を雑煮椀に変更可能だ。
また、12月26日（金）から両パークで温かいおでんや、湯吞み形のスーベニアカップ付きデザートも販売する。
このほか、ディズニーホテルでは正月の特別感あふれるスペシャルメニューを、ディズニーリゾートラインでは正月デザインの2種類のフリーきっぷを販売する。（modelpress編集部）
