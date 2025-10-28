◇MLBワールドシリーズ第3戦 ドジャース-ブルージェイズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)

ブルージェイズのマックス・シャーザー投手が素直に降板したことにSNSがざわつきました。

2回にドジャースのテオスカー・ヘルナンデス選手、3回には大谷選手からそれぞれホームランを打たれ、被安打5、2失点で迎えた5回1アウト1塁の場面で、再び大谷選手が打席に立つと、指揮官がベンチから飛び出しシャーザー投手に降板を告げます。素直にボールを手渡すと少しうつむき加減でベンチへ戻っていきました。

この様子に「シャーザーがマッドマックスになる前にすんなり降りてくれるタイミングで良かったね」「シャーザーが怒らなくてよかった」「シャーザーはキレてないみたいだ」「今日は冷静」とSNSではコメントが寄せられます。

というのも、前回の日本時間17日、ア・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に先発登板したシャーザー投手は、5回に2アウトの場面で交代を命じられ、シュナイダー監督が近づくと“ノー”と声を荒らげ、怒りの形相で、追い返し交代を拒否していました。

試合後にシュナイダー監督から「彼に殺されるかと思ったよ」と言わしめるほど鬼気迫る形相をみせました。結果、ランディ・アロザレーナ選手を空振り三振に仕留め、流れを相手に与えず8-2で勝利を収めていました。