◇ア・リーグブルージェイズ−レイズ（2026年5月11日トロント）ブルージェイズのアンドレス・ヒメネス遊撃手（27）が10日（日本時間11日）のレイズ戦に「8番・遊撃」で先発出場し、3−8の7回に、この試合2発目となる右越え2ランを放った。そして、ベンチで「きつねダンス」を披露した。恒例のジャケットをはおるホームランセレブレーションを終えると、ベンチ横のカメラに向かって両手を顔の前でクネクネさせる日本の野