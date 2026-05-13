元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が12日放送の日本テレビ系「上田と女がDEEPに吠える夜」に出演。女性アナの“下着の線カット”などの切り抜きがSNSで拡散されている現状を訴えた。この日の放送では「女性アナウンサーのリアル」についてトークが行われた。その中で中川は「アナウンサーってなんかいやらしい目で見られがちだなって思ったのが、ロケとかでパンツスタイルで歩いている女性（アナ）を後ろから映したカットと