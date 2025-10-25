新しいJリーグ体験を提供するサービス『J.LEAGUE FANTASY CARD』。選手カードを「集める」喜びと、試合と連動して「遊ぶ」楽しみを融合
公益財団法人日本プロサッカーリーグ（Jリーグ）は10月20日、株式会社マイネットと協業し、現在開発中の新サービス『J.LEAGUE FANTASY CARD』のメディア説明会を実施した。
株式会社マイネットによると、『J.LEAGUE FANTASY CARD』はJリーグ公式デジタルカードとして希少性の高い選手カードを「集める」喜びと、実際の試合と連動して「遊ぶ」楽しみを融合させた、新しいJリーグ体験を提供するサービスのようだ。
『J.LEAGUE FANTASY CARD』は、2026年２月初旬に開幕するJリーグ百年構想リーグに合わせて、26年１月中旬頃にリリース予定となっており、10月22日からは1,000名限定でクローズドβテスト版に招待する取り組みも始まる。
『J.LEAGUE FANTASY CARD』の詳細については以下のとおり。
■シリアルナンバーが刻まれた、特別な一枚を「集める」喜び
『J.LEAGUE FANTASY CARD』の最大の魅力の１つは、コレクションする楽しみと選手への想いを一層高めるデジタルカードです。カードには、世界に１つだけのシリアルナンバーが刻印される希少性の高いカードがレアリティによって存在し、お客様だけの特別な１枚を手に入れる喜びをご体験いただけます。カードの全貌につきましては、今後の発表にどうぞご期待ください。
■ただのデジタルカードではない。「高品質なカード」をその手に
本サービスは、デジタルの枠を超え、収集したカードを高品質な「実物のカード」として所有できる点も大きな特長です。単にカードを印刷するだけではありません。シリアルナンバーが刻印されたものや、選手のサイン、ユニフォームの一部を封入したカードなど、実際に皆様のお手元に届くことを前提としたデザインを施しております。まさに世界に１つだけの価値を証明するような１枚をご用意いたします。画面で眺めていたカードを、現実に手にする感動をご体験いただけます。
■嬉しい特典が貰えるチャンス。ポイントを貯めて、Ｊリーグをもっと楽しもう
カードを集めると貯まる「コレクションポイント」を利用して、Ｊリーグ観戦チケット割引券やサイン入りグッズなど、Ｊリーグや各クラブから特典が貰えるキャンペーンにご参加いただけます。ポイントはどなたでもコツコツ着実に貯めることが可能です。楽しみながら、ぜひ特典の獲得を目指してください。
■集めたカードで「遊ぶ」新たな興奮
集めたカードはコレクションにとどまらず、実際のＪリーグの試合と連動します。集めた選手カードでチームを編成し、選手の活躍を予想しながら友人やサポーター、ファンの仲間たちとスコアを競い合う、新たなサッカー観戦をご体験いただけます。
・選手の活躍がリアルタイムで数値に
50項目以上の公式スタッツから算出される独自スコア「ファンタジーポイント」。このスコアが、実際の試合展開とリアルタイムで連動するため、選手の活躍度を数値で直感的に把握でき、皆様の応援をさらに熱くいたします。
・いつもの応援に、もう一つの興奮を
応援するクラブの勝利は、何にも代えがたい喜びです。本サービスは、その熱狂に新たな視点を加え、Ｊリーグ観戦の楽しみ方をさらに広げます。お客様がお持ちのカードの選手１人ひとりが、このゲームの主役です。試合が始まれば、ご自身が選んだ選手たちの活躍からも目が離せなくなることでしょう。これまで以上に選手の個々のプレーに注目するようになる、そんな新しい発見が、Ｊリーグの奥深い世界へと皆様を誘います。長年のサポーターの皆様はもちろん、最近サッカーに興味を持った方まで、どなたでもＪリーグとの新しい関わり方を見つけられるコンテンツとなっております。
■サービス概要
タイトル名：J.LEAGUE FANTASY CARD
ジャンル： Ｊリーグ公式トレーディングカード×ファンタジースポーツゲーム
価格： 基本無料（課金あり）
対応プラットフォーム： ブラウザ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
株式会社マイネットによると、『J.LEAGUE FANTASY CARD』はJリーグ公式デジタルカードとして希少性の高い選手カードを「集める」喜びと、実際の試合と連動して「遊ぶ」楽しみを融合させた、新しいJリーグ体験を提供するサービスのようだ。
『J.LEAGUE FANTASY CARD』の詳細については以下のとおり。
■シリアルナンバーが刻まれた、特別な一枚を「集める」喜び
『J.LEAGUE FANTASY CARD』の最大の魅力の１つは、コレクションする楽しみと選手への想いを一層高めるデジタルカードです。カードには、世界に１つだけのシリアルナンバーが刻印される希少性の高いカードがレアリティによって存在し、お客様だけの特別な１枚を手に入れる喜びをご体験いただけます。カードの全貌につきましては、今後の発表にどうぞご期待ください。
■ただのデジタルカードではない。「高品質なカード」をその手に
本サービスは、デジタルの枠を超え、収集したカードを高品質な「実物のカード」として所有できる点も大きな特長です。単にカードを印刷するだけではありません。シリアルナンバーが刻印されたものや、選手のサイン、ユニフォームの一部を封入したカードなど、実際に皆様のお手元に届くことを前提としたデザインを施しております。まさに世界に１つだけの価値を証明するような１枚をご用意いたします。画面で眺めていたカードを、現実に手にする感動をご体験いただけます。
■嬉しい特典が貰えるチャンス。ポイントを貯めて、Ｊリーグをもっと楽しもう
カードを集めると貯まる「コレクションポイント」を利用して、Ｊリーグ観戦チケット割引券やサイン入りグッズなど、Ｊリーグや各クラブから特典が貰えるキャンペーンにご参加いただけます。ポイントはどなたでもコツコツ着実に貯めることが可能です。楽しみながら、ぜひ特典の獲得を目指してください。
■集めたカードで「遊ぶ」新たな興奮
集めたカードはコレクションにとどまらず、実際のＪリーグの試合と連動します。集めた選手カードでチームを編成し、選手の活躍を予想しながら友人やサポーター、ファンの仲間たちとスコアを競い合う、新たなサッカー観戦をご体験いただけます。
・選手の活躍がリアルタイムで数値に
50項目以上の公式スタッツから算出される独自スコア「ファンタジーポイント」。このスコアが、実際の試合展開とリアルタイムで連動するため、選手の活躍度を数値で直感的に把握でき、皆様の応援をさらに熱くいたします。
・いつもの応援に、もう一つの興奮を
応援するクラブの勝利は、何にも代えがたい喜びです。本サービスは、その熱狂に新たな視点を加え、Ｊリーグ観戦の楽しみ方をさらに広げます。お客様がお持ちのカードの選手１人ひとりが、このゲームの主役です。試合が始まれば、ご自身が選んだ選手たちの活躍からも目が離せなくなることでしょう。これまで以上に選手の個々のプレーに注目するようになる、そんな新しい発見が、Ｊリーグの奥深い世界へと皆様を誘います。長年のサポーターの皆様はもちろん、最近サッカーに興味を持った方まで、どなたでもＪリーグとの新しい関わり方を見つけられるコンテンツとなっております。
■サービス概要
タイトル名：J.LEAGUE FANTASY CARD
ジャンル： Ｊリーグ公式トレーディングカード×ファンタジースポーツゲーム
価格： 基本無料（課金あり）
対応プラットフォーム： ブラウザ
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集