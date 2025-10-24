ベシアが「深刻な家族の問題」でチームから離れた

ドジャースは23日（日本時間24日）、アレックス・べシア投手が「深刻な家族の問題」に対処するため、戦線を離れたと発表した。SNSでも「ドジャースも深刻な問題だよ……」「ベシアマジか……」「ベシア大丈夫なのかな……」と心配の声が相次いだ。

29歳のベシアは今季、一時は守護神を務めるなどレギュラーシーズンで68試合に登板。4勝2敗、防御率3.02、WHIP0.99の成績を収めていた。ポストシーズンでも試合に登板。2勝0敗、防御率3.86だった。

この日、球団は公式X（旧ツイッター）を更新。「私たちはとても重い気持ちで、アレックス・ベシアがチームから離脱したことを発表します。彼の妻ケイラさんの家族に起きた深刻な問題に対処しています」と報告した。指揮官もワールドシリーズへの出場可否について「DTD（様子見）だ。見通しは全く立っていない」と厳しい表情で語った。

これにはファンも心配そうな反応だった。「ベ、ベシア!? 一体何が……」「ドジャースはベシア不在でヤバい 事情が心配ですが」とコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）