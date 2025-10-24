プロ野球のドラフト会議が23日、都内で開催され、創価大の山崎太陽投手（4年）はヤクルトから3位指名を受けた。吉報の瞬間、本人は呆然。「ぼーっとしてたら呼ばれたのでほんとに嬉しいです」と、会場の笑いも誘っていた。

山崎は東京出身で、身長193センチの大型右腕。愛媛県の帝京第五高から創価大へ進むと、佐藤康弘監督からの勧めもあり、1年時に捕手から投手へ転向した異例のキャリアを持つ。

創価大でドラフト会議を中継で見守った山崎。ヤクルトからの3位指名が伝えられると、硬式野球部員から「おーーー！」と歓声が上がる一方で、本人は呆然。驚きの表情でそのまま会見の壇上に上がった。

「いや、この順位で呼ばれると思ってなかったので、あの、ぼーっとしてたら呼ばれたのでほんとに嬉しいです」。会場の笑いを誘い「もう本当に下の方で、もしくは育成で呼ばれると思っていたので、まさかこんな順位でとは」と、吉報に驚きの声を響かせていた。

同学年の立石正広内野手がこの日、阪神から1位指名を受けた。「プロの舞台で勝負できるように頑張りたいです」と意気込んでいた。



（THE ANSWER編集部・橋本 啓 / Akira Hashimoto）