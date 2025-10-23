Chilla’s Art（チラズアート）による人気ホラーゲーム「夜勤事件」を実写映画化した『夜勤事件 The Convenience Store』の公開日が2026年２月20日(金)に決定。特報映像とティザービジュアルが解禁された。

深夜のコンビニを舞台に、得体のしれない恐怖が忍び寄る本作。深夜シフトに入った新人店員の主人公・田鶴結貴乃を、南琴奈が演じる。監督を務めるのは、『きさらぎ駅』『リゾートバイト』の永江二朗。このゲームの映画化が念願だったという永江監督は、「徹底的にホラー演出と向き合い、突き詰めて監督しました。深夜コンビニで起こる数々の恐怖は、きっと皆様の想像を超えていきます」と、その出来に自信を見せている。

特報映像は、ゲームの世界を忠実に再現。夜道を懐中電灯で照らしながら出勤し、店内で粛々と業務をこなしていると、謎の配達物が届き、次第におかしな気配が……。

＜主演：南琴奈 コメント＞

私は実はホラー映画が少し苦手なのですが、今回は初めてその世界に飛び込むような気持ちで挑みました。恐怖を演じる難しさもありましたが、それ以上に作品を支える様々な分野のプロの方たちの技術に圧倒されました。照明やカメラの使い方など、普段とは違う撮影技法はとても新鮮で、映像の仕上がりを想像しながら撮影した時間がすごく楽しかったですし、同時に沢山のことを学ばせていただいて刺激的な撮影期間でした。完成した映像を観て、あの時に感じた緊張や高揚がすべて映像に映し出されていて最後まで目が離せない作品になっていると思います。ぜひ劇場でこの映画の世界を体感していただきたいと思います。

『夜勤事件 The Convenience Store』

2026 年 2 月 20 日(金)より全国ロードショー

(C)2025「夜勤事件」製作委員会