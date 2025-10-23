Ãæ¹ñ»º¥¢¥µ¥êÌó19¥È¥ó〝Ê¡²¬¸©»º〟¤Ëµ¶Áõ ¡ÖÈÎÇäÀè¤«¤éÃíÊ¸¤¬¤¢¤êÃÇ¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡·§ËÜ»Ô¤¬¹ÔÀ¯»ØÆ³
·§ËÜ»Ô¤Î¿å»º²ñ¼Ò¤¬¡¢Ãæ¹ñ»º¤Î¥¢¥µ¥ê¤òÊ¡²¬¸©»º¤Èµ¶¤êÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñ»º¥¢¥µ¥êÌó19¥È¥ó〝Ê¡²¬¸©»º〟¤Ëµ¶Áõ ¡ÖÈÎÇäÀè¤«¤éÃíÊ¸¤¬¤¢¤êÃÇ¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡·§ËÜ»Ô¤¬¹ÔÀ¯»ØÆ³
¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤·§ËÜ»Ô¤«¤é¹ÔÀ¯»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Æî¶è¤Ë¤¢¤ë¿å»ºÊª²·¤ÎÀ¾»³¿å»º¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¾»³¿å»º¤Ï¡¢µîÇ¯12·î1Æü¤«¤éº£Ç¯4·î10Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢Ãæ¹ñ»º¤Î¥¢¥µ¥ê19¥È¥óÍ¾¤ê¤ò¡ÖÊ¡²¬¸©»º¡×¤Èµ¶¤Ã¤Æ²·ÇäÈÎÇä¶È¼Ô¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢º£Ç¯6·î5Æü¤«¤é9·î29Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÅÁÉ¼¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¸¶»ºÃÏ¡×¤Îµ¶Áõ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£Æü¡Ê10·î23Æü¡ËÉÕ¤Ç¡¢¿©ÉÊÉ½¼¨Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢Å¬Àµ¤ÊÉ½¼¨¤ËÀ§Àµ¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¡Ö»Ø¼¨¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¿å»º¤Ï»ºÃÏµ¶Áõ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµîÇ¯12·î¤´¤í¤«¤éÊ¡²¬¸©»º¥¢¥µ¥ê¤Î»ÅÆþ¤ì¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÈÎÇäÀè¤«¤éÊ¡²¬¸©»º¤ÎÃíÊ¸¤¬¤¢¤êÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Ï¡¢11·î25Æü¤Þ¤Ç¤Ë²þÁ±Êó¹ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£