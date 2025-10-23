7種類のサウナ小屋などを整備

JR東日本とジェイアール東日本都市開発は2025年10月21日、大宮駅西口に複合型アウトドア施設「リトルリトリートデポ」を開業すると発表しました。11月29日（土）に開業する予定です。

【廃レールが残ってる!?】これが新たな複合型アウトドア施設です（画像）

同施設は、大宮駅近くの使われていない線路跡地を暫定的に活用するプロジェクトとなります。計画地はかつて旧大宮運転区だった敷地で、当時の点検設備や廃レールとなった留置線、車両メンテナンスを行っていた「デポ（車両整備車庫）」などが今も残っています。線路沿いに位置しているため、在来線や新幹線を間近に眺めることができることが特徴です。

場所は大宮駅西口から徒歩約7分。7種類のサウナ小屋を備えるほか、デイキャンプやバーベキューが楽しめる「キャンプ練習場 campass」の2号店も併設されます。施設入口にある旧機関車庫前のエリアにはイベントスペースを整備し、線路を活用した鉄道関連イベントの開催や貸出利用を予定。キッチンカーの出店も計画されています。

営業時間は11時〜21時。サウナは水着着用の男女共用で、中学生以上が利用可能です。なお、2026年春ごろまでは6種類のサウナ小屋での営業となります。施設内はキャッシュレス決済のみ対応。駐車場・駐輪場を完備しており、2026年春以降にはエリア全体を独占できる「全体貸切プラン」の提供も開始予定となっています。