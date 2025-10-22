■ガラスの天井

2025年10月21日は日本政治の歴史に刻まれる日となった。

この日、3カ月の政治変動の荒波を経て、自民党の高市早苗新総裁が、第104代の内閣総理大臣に指名された。

女性の首相は憲政史上初めてのことだ。日本政治の厚いガラスの天井がついに破られたと、世界のメディアが速報し、国内でも初めての女性首相誕生というニュースは、好意的に受け止められた。高市新首相が積極財政論者であることも市場が好感して、日経平均株価は史上最高値の5万円まで迫る高値をつけた。果たして高市ブームは起きるのだろうか。

写真提供＝共同通信社 会談に臨む（右3人目から）高市早苗首相と日本維新の会の吉村洋文代表、藤田文武共同代表ら＝2025年10月21日午後4時19分、首相官邸 - 写真提供＝共同通信社

■いばらの道

衆院本会議場で、首班指名選挙の結果が事務総長に読み上げられ、高市票が過半数を超えたことが分かると同僚議員らからは「おおー」という歓声があがった。だが、高市新首相の表情は、硬く強張ったままだった。

周りの議員から拍手と声援を送られて、ふと我に返ったように口元に微笑みを浮かべたが、それは高揚感や緊張感、というよりも安堵と不安が入り混じったようなぎこちない笑顔だった。維新との連立合意にこぎつけ、首班指名での勝利は得たものの、あいまいな内容が多いその合意を約束通り実現するには、他の野党とも協議をしながら、今後の国会で具体化していく必要がある。消費税減税にしても政治とカネの問題にしても、少数与党のままの現状では、とてもスピード感を持って仕上げることはできない。

だが、思うような政策実現が進まなければ、内閣支持率は下落し、与党内の調整も簡単にいかなくなることは避けられない。だが、そのいばらの道をどんな重荷を背負ってでも進まなければならない。悲願の首相の座は何とか射止めたが、その地位を何としても続けなければならない。そんな悲壮な決意を秘めている、とさえ思えるような表情だった。

■「石破政権以上に脆いかもしれない」

「自民党を良くしようとして、公明党を逃がして維新と組むという自民党にとって最悪の結果を作ってしまった。総裁選で高市さん以外に投票した者も含めて、どんなことになっても全て自民党員の責任だよ」

古参の自民党員は、高市新首相誕生で喜びに湧いているのかと思いきや、冷めた口調でそう言った。

「どんなことをしても総理になりたい高市さん、権力の座を手放したくない自民党議員、そしてこのまま消滅するくらいなら、与党になった方がマシだと思った維新の議員。それぞれの『我欲(がよく)』、つまり自分第一の欲が、高市総理を作った。しかし誰も本気で高市総理を支えようという者がいない政権は、数が増えたと言っても石破政権以上に脆いかもしれない」

確かに、首班指名では、維新を除名された無所属議員を一本釣りし、参院ではどういうわけか「NHK党」で一人ポツンといた議員までかき集め、衆院では何とか過半数を超えて一回で首相指名を勝ち取ることができた。参院は決選投票にもつれたが、それでも高市指名に漕ぎつけた。

■これほどあてにならないものはない

しかし大阪府知事の公務の合間をぬって何度も上京した維新の吉村代表が、「これで政治を安定させ、維新が求める大胆な改革を実行できる」と高揚感を隠さず胸を張っているのに対して、自民党内からは、むしろ歯切れの悪い発言が目立つ。

連立協議で合意した12項目のうち、吉村代表が連立の絶対条件だといっていた「国会議員定数の一割削減を臨時国会で実現する」という項目も、調整の結果、「臨時国会に法案を提出し成立を目指す」とトーンダウンさせた。企業団体献金の廃止でも、くどくどとできない理由を並べた上で、「臨時国会中に協議体を設置して、高市総裁の任期中に結論を得る」という最近では例を見ない程の曖昧模糊とした表現に落ち着いている。玉虫色とかすり替えといった範疇を超えた、はっきり言って質の悪い妥協案だ。

普通の政治家なら怒って席を立ってもおかしくないような文言だが、吉村代表は、「ここまで政策実現を約束した首相はいない」とか、「この国を変える覚悟と熱意を感じた」などと、政策の中身よりも、政治指導者としての決意や心意気が大事だと高揚した表情で言い続けている。

中身より覚悟、実現より熱意。維新の心意気政治の真骨頂だが、高市首相にしてみれば、これほどあてにならないものはない。

総理大臣の指名を受ける高市氏（出典＝首相官邸ホームページ）

■「皆黙って様子を見ている」維新議員の本音

臨時国会が始まれば、このあいまいで、正当性や実現可能性も不確かな政策について野党側から追及されることは間違いない。閣僚を出さない維新に代わって、自民党の閣僚が答弁しなければならない。果たしてまともな論戦になるかどうかも疑問が残るような内容だった。

現執行部と距離を置く維新関係者はこんなふうに指摘している。

「去年の国会で、調査研究広報滞在費（旧文通費）の改革について当時の岸田首相と維新の馬場伸幸代表が合意文書に署名しながら、自民党に約束違反をされたことがあった。この時、合意の詰めが甘いと馬場氏を批判したのが吉村代表だった。その時の思いもあるし、今回も吉村代表が独断で自民との連立を決めたと馬場さんたちは反発している。他の多くの議員も、与党入りのチャンスだから皆黙って様子を見ているけど、少しでも上手くいかないようならいつでも野党に戻ればいいと思っている議員も多い。それもあって閣僚を出すべきではないという意見が多数だったんです」

■数の論理

「政治とは数であり、数は力だ」この3カ月繰り広げられた権力闘争を戦いながら、与野党の政治家は、田中角栄元首相のこの言葉を痛い程噛みしめたはずだ。

衆参で過半数を失ったことで、自民党は首相交代のための総裁選に突入し、政策や政治信条とは無関係の数の論理を徹底させた麻生太郎元首相の巧みな政治技術で劣勢だったはずの高市氏を勝利に導いた。

しかし、その数の論理の結果、政治信条の違いが際立つことになり公明党が連立離脱。高市総裁は、石破政権を下回る与党勢力になり、首班指名さえ不確実な情勢に陥った。「総理になれないかもしれない可哀そうな女、高市早苗です」と自虐的に言ったのもこの頃だ。

立憲、国民、維新の野党3党を合わせれば自民党を上回る数の力をつくれる。16年ぶりに政権交代の可能性が出てきた事態に、野党側も動き出した。立憲の安住淳幹事長は、野党3党の首相候補に国民民主党の玉木雄一郎代表を推すとしたうえで、「政権を取るかどうか命がけで数合わせをやっている。政治は綺麗ごとではない。これからが政局ドラマの始まりだ」と言い放った。

■最後のジョーカー

政策の一致が必要だとか、政治信条が合わないなどと連立に消極的な発言をしていた維新や国民も、そして建前論が好きなマスメディアも、政治のリアルな現実をストレートに発言する安住氏の言葉の力に押され始めた。

この頃立憲の中堅幹部は、「維新は嫌いだし、玉木代表は人間的に信用できない。しかし、それで政権が取れるのなら毒でも何でも飲むつもりだ」と言い切った。長い間万年野党のぬるま湯に浸かっていると揶揄されていた野党議員たちの間で、少しずつ闘争本能が呼び覚まされているようだった。

ところがそのドラマは唐突に幕を下ろす。ギリギリの勝負を続ける野党と高市自民の間で趨勢を見ていたはずの維新が、高市氏にさっと切り札を渡したのである。この権力ゲームの最後のジョーカーが維新だったのだ。これで高市氏の勝ちが決まり、自民か野党か決断できなかった玉木氏は千載一遇のチャンスを逃し、政治家としての評価を下落させた。

維新はなぜ高市氏にカードを渡したのか。吉村代表は、維新の政策を実現すると決意をしめしてくれたその覚悟に感動したのだ、というおよそ国政を判断すべき政治家とは思えない理由を堂々と、そしてきっぱりと言ってのけた。

発足した高市政権。記念撮影のひとこま（出典＝首相官邸ホームページ）

■じり貧の維新

無論、本当の理由は、公明党が抜けた穴を維新が埋めることで、高市首相の実現を確実にする。つまり公明党に代わって連立入りすることが目的だった。いくつもの条件を突きつけながら、絶対条件が次々に変わり、最後に残ったのが国会議員の定数削減だけだった。初めから連立入りすることが目的であり、政策条件はそのための材料だったのだ。

維新の党勢は低迷が続いている。

10月のNHKの世論調査では、政党支持率が1.7％と公明党や共産党よりも低い水準まで落ち込んだ。吉村代表は「連立入りすれば維新が消滅するリスクがあるが、政策を前に進めるためにはそのリスクをとるべきだと判断した」と言い切った。だが実情は維新が与党として独自の政策を訴えたとしても党勢がジリ貧になることは確かだ。どちらにしても維新は消滅の危機に近づいていたのである。

■自維連立の代償

自民・維新連立合意の代償は決して小さくはない。

維新は、大阪で自民党議員を徹底的に攻撃してきた。衆議院の19ある大阪の小選挙区に自民党議員は一人もいない。公明党議員もゼロになった。参院でも定数8の大阪選挙区に自民党議員は一人だけだ。選挙協力どころの騒ぎではない。大阪の自民党は地方議員も含めて、このまま維新との連立が続けば自分たちは選挙にも出られないのではないか、と恐れている。

大阪では公明党も維新に苦戦した。こちらは自民党との選挙協力が白紙になったことで、次の選挙への心配は自民党と同じように大きい。少なくとも大阪を中心に関西地方では維新と自民党の協力は難しいだろう。

一方、公明党が連立を抜けたことで、マスコミ各社の予測では、自民党が40〜50議席減らす可能性があるという報道が続いている。26年の選挙協力の実績から、そう単純な結果にはならないという見方もあるが、いずれにせよ、自民が苦戦することは間違いない。そこに維新という複雑な因子が入り込めば、与野党ともに選挙協力は難しさを増すだろう。

「だから維新も自民も、みんな様子見だよ。いまの状態なら高市氏の総裁任期の二年間は、選挙はできない。逆にいうとそれまでは連立の進み具合を見る余裕があるということだ。うまく乗り越えられれば、3年後のダブル選挙に向けて、自民も維新も体制を立て直せる。それは野党も同じことだろう。だから様子見。しばらくは、動きはないよ」

ある自民党の閣僚経験者はそう解説してくれた。

問題は、その様子見がいつまで許されるのか、ということだろう。

発足した高市政権（出典＝首相官邸ホームページ）

■一枚岩になれない維新という時限爆弾

「強い日本を作るために全力を挙げる。決してあきらめない。日本の国益を守るため世界のまんなかで咲き誇る変化を恐れず果敢にトップスピードで働く」

組閣の後の記者会見に臨んだ高市新首相は、いつもの笑顔を取り戻し、いつもにも増して歯切れよく、強いリーダーを印象付けるような力強さで抱負を語った。ただ、首相になっても、言葉は踊っているが中身の説明は乏しいいつもの高市節に変わりはなかった。

振り子を右に振り過ぎて、公明党が連立の外に飛び出し、自民党のなかにも亀裂が入り始めている。少数与党の厳しい状況が続く中で、この三カ月に深まった政治的な亀裂をどう修復していくのか。しかも26年にわたって連立を組み困難な課題を共に乗り越えてきた公明に変わって、維新が連立相手になったのは、組閣のわずか一日前だ。

その維新は、高市首相の要請を断って閣僚を出さなかった。それは、自民党との協調が行き詰まればいつでも野党に戻るという「半身の構え」を保つためだ。臨時国会を乗り切っても、通常国会では来年度予算案をはじめ、様々な懸案を進めなければならない。他の野党との駆け引きもさらに複雑さを増すに違いない。いつまで維新との協調関係が続けられるのか、それは時限爆弾のように高市政権の命運を縛っている。

----------

城本 勝（しろもと・まさる）

ジャーナリスト、元NHK解説委員

1957年熊本県生まれ。一橋大学卒業後、1982年にNHK入局。福岡放送局を経て東京転勤後は、報道局政治部記者として自民党・経世会、民主党などを担当した。2004年から政治担当の解説委員となり、「日曜討論」などの番組に出演。2018年に退局し、日本国際放送代表取締役社長などを経て2022年6月からフリージャーナリスト。著書に『壁を壊した男 1993年の小沢一郎』（小学館）がある。

----------

（ジャーナリスト、元NHK解説委員 城本 勝）