市区町村魅力度ランキング2025！3位京都市、2位札幌市、1位は？

毎年、大きな反響を呼ぶ「都道府県魅力度ランキング」。そのランキングと同時に発表されるのが「市区町村魅力度ランキング」だ。昨年のランキングでは北海道の都市がトップに輝いたが、今年はどの地域が1位に選ばれたのだろうか。

このランキングのベースとなる『地域ブランド調査2025』の結果が、10月4日に発表された。調査開始から20年という節目の年を迎え、例年以上に注目を集めている。

調査を実施したのはブランド総合研究所。対象は全国1000の市区町村および47都道府県の計1047地域（自治体）で、全国の消費者3万3449人から有効回答を得て集計した（※）。2006年に始まった調査は今回で20回目となる（都道府県調査は2009年から17回目）。

（※）各地域に対して魅力度など全90項目の設問を設け、地域のブランド力を、消費者が各地域に抱く「魅力度」として数値化した。インターネット調査であり、期間は2025年6月24日〜7月9日。

2年連続1位を獲得した北海道の市は？

トップ10に大きな変動はあるか

ランキング上位の市区町村を見てみよう。

2025年の市区町村ランキングは、1位は函館市（52.8点）、2位は札幌市（51.8点）、3位が京都市（49.6点）となり、2年連続で函館市が1位に輝いた。

