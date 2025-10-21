デジタルＨＤが続伸、シルバーケイプが対抗的ＴＯＢの開始予定を公表◇
デジタルホールディングス<2389.T>が続伸している。投資会社のシルバーケイプ・インベストメンツは２０日、デジタルＨＤに対しＴＯＢ（株式公開買い付け）を開始する予定だと発表した。同社に対しては博報堂ＤＹホールディングス<2433.T>が１株１９７０円でＴＯＢを実施しているが、シルバーケイプはＴＯＢ価格を１株２３８０円とする予定。この発表を受けて前日の取引時間中にデジタルＨＤ株は急伸。その後東証は同社株を売買停止とし、そのまま大引けとなった。取引終了後にデジタルＨＤは、シルバーケイプによるＴＯＢの開始予定が公表されたと開示。翌２１日の株価は投資会社側のＴＯＢ価格にサヤ寄せをする形で上昇している。
シルバーケイプは、買付予定数の下限を３５３万５７００株とし、上限は設定していない。１１月下旬をめどに開始を予定。博報堂ＤＹが提案した価格は、潜在的価値や長期的価値を過小評価しているとの見解を示し、博報堂ＤＹによるＴＯＢが成立するのを避けるため、１０月２０日付でＴＯＢの開始予定について公表したという。デジタルＨＤは今回のＴＯＢに対する意見について、決定次第公表するとしている。
（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。
出所：MINKABU PRESS
