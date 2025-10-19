10→14→1→9→2番人気の決着

19日に行われた中央競馬のWIN5で、5億6252万1610円の史上最高配当が飛び出した。10→14→1→9→2番人気の決着で的中票数は「1」。ネットの競馬ファンも騒然となった。

対象1レース目の東京10Rは10番人気のクールブロンが勝利。続く京都10Rを14番人気グランフォーブルが制すと、新潟11Rは1番人気のカネラフィーナが勝ち、東京11Rは9番人気アピーリングルックが勝って、この時点で残り票数は「4」となった。

京都11RのG1秋華賞は1番人気カムニャックが馬群に沈み、2番人気エンブロイダリーがタイトル獲得。的中票数「1」となり、払戻金は驚愕の5億6252万1610円となった。

史上最高配当にネットの競馬ファンも騒然。「なんで当てられるんだよww」「当てた人、絶対未来からタイムリープして来た人だよw」「5.6億円すごいなー。どう買えばあたるんだろう…」「人気馬も人気薄馬も完璧に買える天才なんているのね」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）