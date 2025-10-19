¡Ö£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇ°¤Î½ç°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÎò»ËÅªÇÔËÌ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢FIFA¥é¥ó¥¯²¼Íî¤ËÊì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏØ³Á³¡ª¡ÖÆüËÜ¤ËÉé¤±¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊÑÆ°¤À¡×
¡¡¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï10·î17Æü¡¢ºÇ¿·¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡10·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È£²¡Ý£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë£³¡Ý£²¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤«¤éÊÑÆ°¤Ê¤·¤Ç19°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï´Ú¹ñ¤Ë£µ¡Ý£°¤Î°µ¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤ËÂçµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤¬¶Á¤¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ËÈ´¤«¤ì¤Æ£¶°Ì¤«¤é£·°Ì¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGlobo¡Ù¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£¹Ç¯¤Ö¤êºÇ°¤Î½ç°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ï¡¢2016Ç¯£¸·î°ÊÍè¡¢£¹Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤ÎÄã°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£10·î¤Î´Ú¹ñ¤ÈÆüËÜ¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¸å¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¸½ºß1758.85¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç£·°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤³¤ì¤Û¤ÉÄã¤¤½ç°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢16Ç¯£¸·î10Æü°ÊÍè¤Ç¡¢1156¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç£¹°Ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ØTupi¡Ù¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡¢ÆüËÜ¤ËÇÔ¤ìFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬²¼¹ß¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Á¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÊÑÆ°¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÅìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½ç°Ì¤ò£±¤Ä²¼¤²¤Æ£·°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë£²¡Ý£³¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¸º¤ê¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤À¤±¤Ë¡¢£·°Ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¤è¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽!〈特に危険だった選手〉は?「素晴らしいプレーをしていた」
