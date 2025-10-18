¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢ÂçºåËüÇî½ªÎ»¸å¤â¿Íµ¤¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¡Ä¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ç¥Õ¥¡¥óÂç´î¤Ó¡¢¡ÈÀèÇÚ¡É¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤¬¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡10·î13Æü¡¢¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¤¬184Æü´Ö¤Î²ñ´ü¤ò½ª¤¨¤ÆÊÄËë¤·¤¿¡£
¡¡ËüÇî¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÌ¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤ÏÎß·×¤Ç2557Ëü8986¿Í¡£¶¨²ñ¤¬Åö½é¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿2820Ëü¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æþ¾ì·ô¤ÎÈÎÇäËç¿ô¤Ï2206Ëü9546Ëç¡Ê10·î13Æü»þÅÀ¡Ë¡£±¿±Ä¼ý»Ù¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤È¤Ê¤ë1800ËüËç¤ò¾å²ó¤ê¡¢¶¨²ñ¤Ï230²¯¡Á280²¯±ß¤Î¹õ»ú¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÍè¾ì¼Ô¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤âÂ¿¤¯¡¢50²ó¡¢60²óÍè¤¿¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÈËüÇî¥í¥¹¡É¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Î¸«¹þ¤ß¤ò¾å²ó¤ëÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¿Íµ¤¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡Øµ¤»ý¤Á°¤¤¡Ù¤Ê¤É¤È¹óÉ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥°¥Ã¥º¤ÎÇä¾å¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë1000²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËüÇî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Ç¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î°ÍÍê¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºßºåµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢10·î26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÄ»¼èº½µÖ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼afterEXPO2025¡ÁËüÇî¥í¥¹¤ÏÄ»¼è¤Ç¡Á¡×¡£Ä»¼èº½µÖ¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÌ±Â²°áÁõ¤òÃå¤¿¿Í¡¹¤Ç¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°X¤Î¡Ö¤È¤Ã¤È¤êÈ¯!Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊØ¡ÊÄ»¼è¸©¸ø¼°¡Ë¡×¤¬10·î17ÆüÄ«¤Ë¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¾·ÂÔ¤·¤Æ¤ß¤ë¤«¤Ê¤¡?¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ô¤¹¤´¤¤µÞ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢10·î26ÆüÄ»¼èº½µÖ¤Ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍÍè¤³¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í?¡Õ¤È¡¢¥À¥á¸µ³Ð¸ç¤Ç¤ä¤ó¤ï¤ê¿½¤·¹þ¤à¤È¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤ËËüÇî¶¨²ñ¤«¤é¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡Õ¤È²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¶²½Ì¤·¤¿Ä»¼è¥µ¥¤¥É¤¬¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¡¢µÞ¤Ê¤ó¤ÇÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í?¡Õ¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¤È¡Ô¤¤¤ä¡¢¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡Õ¤ÈºÆÅÙ¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤ê¡¢Ä»¼è¥µ¥¤¥É¤Ï¡Ô¥¨¥Ã!!¡Õ¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¡Ô±³¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¡¢Ä»¼èº½µÖ¤Ë¹ßÎ×¤¹¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Õ¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤Ë¤Ï
¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯·Ú¤¹¤®¡Õ
¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¥Õ¥Ã·Ú¤Ê¤Î¤â¤ª¤â¤í¤¤¡Õ
¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯Æ¯¤¯¤Ê¡¼¡¡¤¹¤´¤¤¿È·Ú¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¥Ý¥¹¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤¬·Ú¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤Ï¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ë¤âÉé¤±¤º¡¢ËüÇî¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¶¦±é¤·¤¿ÀèÇÚ¤Î¤´ÅöÃÏ¥¥ã¥é¡Ö¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¡×¤¬10·î13Æü¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡ÔÂçºå´ØÀ¾ËüÇî¤â½ª¤ï¤ê¤Ê¤Ã¤·¤Ê¡¼¡¡¥ß¥ã¥Ã¤¯¤ó184Ï¢¶Ð¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ê¤Ã¤·¡¼¡Õ¤È¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¤¹¤ë¤È
¡Ô¤¯¤Þ¥â¥ó¤ä¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢Ëö±Ê¤¯°¦¤µ¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ
¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÏÁá¤¯¤Õ¤Ê¤Ã¤·¡¼ÀèÀ¸¤Ë¶µ¤ï¤Ã¤Æ¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥é¥ó¥Éºî¤Ã¤Æ¡Õ
¡Ô¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¡ÄºÇ½é¤Ï²¿¤¢¤ì¡©µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤¬º£¤äÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢³èÌö¤òÂÔË¾¤¹¤ë½ñ¤¹þ¤ß¤¬¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËüÇî¤¬ÊÄËë¤·¤Æ¤â¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ÏÂ³¤¤½¤¦¤À¡£