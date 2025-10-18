『Spookiz（スプーキッズ）』新シーズンプロローグ動画公開！モンスターたちが旅に出る理由が明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

世界で人気のキャラクター・アニメーションコンテンツ『Spookiz』（読み：スプーキッズ）が、約5年ぶりとなる新シーズンの開幕を告げる、プロローグ動画を公開した。

■新シーズンのタイトルは『Spookiz -Monsters Awakening-』

『Spookiz』は、作品発表の基盤となっているYouTubeアカウント登録者数621万人（10月16日現在）、総再生回数32億回超え（10月16日現在）を誇る世界中にファンを持つ3DCGアニメーション。セリフのない非言語かつ1~3分の短尺のアニメーションとして、アメリカをはじめ、日本を含むアジア、中南米、ヨーロッパなど、世界中で絶大な人気を誇っている。

そんな『Spookiz』は10月17日に、約5年ぶりに始動する新シーズンのプロローグを公開した。新シーズンではすでに、『Spookiz』の登場人物であるモンスターたちが、今まで過ごしてきた学校を飛び出し日本を舞台にするストーリーだと予告されていた。なぜ彼らは旅に出ることになったのか、その理由がプロローグによって明らかになるだろう。

さらに、この動画にて新シーズンのサブタイトルが明かされた。新シーズンのタイトルは『Spookiz -Monsters Awakening-』。モンスターたちの目覚めとは?! 新シーズンの第一話は、彼らにふさわしいハロウィン当日の10月31日21時に公開される。

