2025年1-9月「芸能プロダクション」倒産状況



2025年1-9月の芸能プロの倒産は16件（前年同期比20.0％減、前年同期20件）だった。前年同期に比べ減少したが、過去10年間で最多を更新した2024年に次いで、過去2番目の高水準だった。

芸能プロはタレントや俳優などのマネジメントを手がけ、かつてはテレビ局の豊富な製作費などを背景に興隆を極めた。だが、SNSやインターネット広告が普及し、タレントが事務所に頼らずに活動できる範囲が広がったほか、テレビ局の製作費も減少。タレントの移籍や独立をめぐる動きも活発化し、芸能プロとタレントの力関係にも変化が広がっている。





芸能プロは一部大手を除き、大半は小・零細規模が占める。倒産の 原因別 では、「販売不振」が12件（前年同期同数）で最も多い。次いで、他社倒産の余波が2件（前年同期同数）発生した。

形態別 では、16件すべてが清算型の「破産」で、再建型の会社更生、民事再生はなかった。

資本金別 では、1百万円以上5百万円未満が9件（前年同期比12.5％増）で最多。次いで、1千万円以上5千万円未満が3件（同40.0％減）、1百万円未満の2件（同100.0％増）と続く。

負債額別 では、1千万円以上5千万円未満が12件（同7.6％減）で最も多い。次いで、5千万円以上1億円未満（同60.0％減）、1億円以上（前年同期同数）がそれぞれ2件だった。

地区別 では、関東が13件（構成比81.2％）で最多。なかでも芸能プロが集中する東京が10件（同62.5％）と突出した。このほか、中部、近畿、九州がそれぞれ1件だった。

※本調査は、東京商工リサーチ（TSR）の2025年9月までの全国倒産（負債1,000万円以上）から、芸能プロダクションの倒産を集計、分析した。