現役時代に高所得だった人が、引退後も生活水準を落とせずに苦労するケースは少なくありません。一方、そんな状況でも“第二の人生”を楽しむ人もいます。老後に必要な資金の準備とセカンドキャリアの考え方について、元銀行員の事例をもとにみていきましょう。牧野寿和CFPが解説します。※個人の特定を避けるため、登場人物の情報等は一部変更しています。

ある地方銀行の支店長だったAさんは、55歳で定年をむかえ、取引先会社に部長待遇で出向となりました。

これにより、Aさんの年収は1,300万円から780万円に減額。ただ、Aさんは自宅マンションの住宅ローンを完済しているほか、2人の子どもはすでに独立してそれぞれ家庭を持っています。そのため、4歳年下の妻Bさんと今まで通りの生活をしても支障はないと考えていました。

また、Aさんには元支店長というプライドもあり、出向先でも社員を飲みにつれていくなど派手にお金を使っていたそうです。

そんななか、家計を任されていた妻Bさんは、定年後も現役時代の生活水準を維持するAさんを心配していました。

「今の会社には60歳までしか勤められないのでしょう。年金は65歳からだし、このままでは65歳になる前に家計は破産よ！ 銀行の支店長がそんなこともわからないのですか」

Bさんは預金通帳を見せながら、Aさんに何度も節約を促したといいます。

しかし、Aさんに危機感はありません。60歳で完全リタイアして、その後は悠々自適に過ごすという人生設計を変えるつもりはなかったのでした。

「シニアの働き方」の実態

そんなAさんはある日、内閣府「令和2年高齢者の経済生活に関する意識」の調査結果を読む機会がありました。

そこで、60歳以上の男女の約4割（37.3％）が、なかでも男性は60代前半が85.8％、60代後半でも60.1％の人が働いていることを知ります。

「これだけの多くの同世代が働いているのか……。Bも老後の生活を心配していたし、60歳で完全リタイアするという自分の考えは古いのかもな」

こうしてAさんは、60歳以降も働こうと考え直したのでした。

Aさんが「ガソリンスタンドへの再就職」を決心したワケ

その後夫婦で無駄な支出を削減するため、家計支出の見直しをした結果、自慢の高級セダンを売却することに。

Aさんは「最後だから」と、愛車の手洗い洗車を始めました。すると、初めて自分の中古車を購入した当時、休みのたびに無心で車をきれいにしていた感覚がよみがえってきました。

「楽しい……これだ！」

そして、Aさんは出向先を60歳で退職すると、すぐにガソリンスタンドを経営する会社に再就職しました。最初は慣れない業務に戸惑いましたが、年齢や風貌からの信頼感もあり、次第に従業員や顧客からも親しまれるようになったのです。

し、支店長!?…元部下が驚いたAさんの姿

そんなある日、元部下が営業車でそのガソリンスタンドに給油に立ち寄りました。汗だくで洗車する元支店長の姿を見て「し、支店長!?」と驚きます。

当の本人はいたって冷静で「悪くないよこの仕事。体を動かすから運動になって健康にもいいし、なにより飯が美味い」と満足気。

「ありがとうございました、お気をつけて！」

満面の笑みで元部下を送り出したAさんは、元支店長という余計なプライドは微塵も残っていない、ガソリンスタンドの従業員に変身していたのです。

セカンドキャリアとしてガソリンスタンドを選んだAさんは、60歳で再就職してから、かれこれ4年間働いています。また、Aさんは「体が動く限りは続けたい」と、このまま70歳まで働くことにも前向きです。

内閣府「令和7年版高齢社会白書（概要版）」によると、図表のように「65〜69歳」の就業者数は390万人、年齢層の人口に占める割合は53.6％と、半数以上の方が働いています。

［図表］高齢者の年齢階級別、就業者数及び就業率の推移出所：内閣府「令和7年版高齢社会白書（概要版）」より引用

もしもAさんがあのまま60歳で完全リタイアしていた場合、65歳までの5年間は家計収入が途絶えていました。さらにAさんは国民健康保険料を、Bさんも国民健康保険料と国民年金保険料（60歳まで）も納付するため、家計はかなり苦しくなっていたことでしょう。

余計なプライドは老後の敵

現役時代に厚生年金や国民年金の保険料を納付すれば、65歳以降は規定の年金額を受給できます。その見込額は、日本年金機構の「ねんきん定期便」などで事前の把握が可能です。

ただ、実際のところ年金だけで老後の生活をまかなうことは難しいでしょう。そのため、不足分は現役時代のうちから資産運用などで確保する、また健康であれば年金を受給しながら働いて収入を得るなど支出を補うだけの資産・収入を確保する必要があります。

一般的に、定年後は現役時代のようにどんどん収入を増やしていくことが困難です。だからこそ、現役時代に、老後生活の資金計画を立て実行しておきたいところ。

Aさんは55歳の定年後、早々に貯蓄を切り崩し始めましたが、Bさんの説得やAさん自身の気づきもあり、なんとか軌道修正できました。

Aさんのような「自分に適したセカンドキャリア」を見つけて働けるケースは幸運でしょう。元部下に「悪くない」と、胸を張って言えることが物語っています。

充実した老後を送るためには、早期のライフプラン設計をおすすめします。

牧野 寿和

牧野FP事務所合同会社

代表社員