ドジャース・山本由伸（27）が大仕事をやってのけた。

ドジャース大谷翔平のPS絶不調は精神面が原因か…プライド傷つけた指揮官の"先発登板先送り"

日本時間15日、敵地ミルウォーキーで行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発し、3安打1失点でメジャー移籍後初の完投勝利。初回、先頭打者弾を浴びた以降は二塁すら踏ませず、111球で締めくくった。

前回9日のフィリーズとの地区シリーズ第3戦では5回途中3失点でポストシーズン初黒星を喫しただけに、「しっかり練習して自信を持ってマウンドに上がれた。練習した甲斐があった」と満足そうに振り返った。

この日は内角主体の配球でブ軍の強力打線をねじ伏せた。「投手コーチ、（捕手の）スミスらと話し合い、いろいろな意見を足しながら配球を組み立てた」（山本）ことが好結果につながったという。

ポストシーズンでの完投は2017年のアストロズ・バーランダー以来8年ぶり、ド軍では04年のホセ・リマ以来21年ぶりの快挙。今季の山本はエース級のパフォーマンスを発揮。大舞台で初完投勝利をマークしたのは、常に改善策を模索し、変化を恐れないからだという。現地特派員がこう言った。

「山本は登板前のバッテリーミーティングで配球を確認するのはもちろん、相手の主力打者に投じる決め球についても念入りに打ち合わせをして試合に臨む。前回の登板で効果がなかった変化球の握りやリリースポイントを変えるなど、シーズン中であっても微調整を繰り返している。投手は野手以上に繊細。シーズンオフならともかく、シーズン中はなかなか変化したくてもできないもの。でも山本は『自分にプラスになることを取り入れれば、成長や向上につながる』という考え方。だから変化を恐れないのです」

昨オフ、ジャイアンツからFA移籍したサイ・ヤング賞（18、23年）左腕スネルの存在も大きい。登板後は必ず、スネルとともに映像を見ながら、その日の投球を振り返って的確な助言をもらっているという。

オリックス時代は沢村賞を3年連続で受賞するなど、数々のタイトルを獲得。メジャー移籍後も変化を恐れず、謙虚に学ぶ姿勢が、大舞台での好パフォーマンスにつながっている。

◇ ◇ ◇

そんな山本とは対照的に、佐々木朗希はまたしても「脆さ」を露呈した。かねてより体力面の不安が指摘されてきたが、球界からはロバーツ監督の起用法を疑問視する声も上がり始めている。総力戦が当たり前のプレーオフで、“ガラスのエース”がぶっ壊されかねない状況なのだ。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

