日本代表、“W杯出場国”ガーナ代表との対戦が決定！ 11月14日（金）に豊田スタジアムでキックオフ
日本サッカー協会（JFA）は16日、11月14日（金）に行われる「キリンチャレンジカップ2025」にて、日本代表がガーナ代表と対戦することを発表した。
来年に行われるFIFAワールドカップ26に向け、着々と準備を進める日本代表。新たに対戦が決まったガーナ代表は、今回のアフリカ予選・グループIを首位で通過しながら2大会連続となるW杯行きの切符を獲得。2010年大会ではベスト8に進出した実績を持つ。また、日本代表とは2022年6月のキリンチャレンジカップでも対戦しており、4−1で“サムライブルー”が勝利を収めている。
今回発表された詳細と、日本代表を率いる森保一監督のコメントは以下の通り。
■国際親善試合 対ガーナ代表 開催概要
試合日：2025年11月14日（金）
キックオフ：19：20
会場：豊田スタジアム（愛知）
対戦カード：SAMURAI BLUE（日本代表）対 ガーナ代表
テレビ放送：TBS系列にて全国生中継
■SAMURAI BLUE 森保一監督コメント
「2022年のキリンカップで対戦したガーナ代表戦では我々が勝利しましたが、アフリカのチームらしく、身体能力の高さを生かしたプレーが印象的でした。今回対戦するガーナ代表はFIFAワールドカップ26アフリカ予選をグループ首位で通過し、実力は疑う余地がありません。今回も同様に非常に難しい戦いになると思いますが、我々もこれまでに積み上げてきたものに加えてさらにクオリティを高めたいと思います。来年のワールドカップ本大会に向けて日本一丸でチャレンジしながら勝利をサポーターに届けたいと思います」
■対戦国関連データ
ガーナ代表
◇FIFAランキング（2025年4月3日更新）：75位
◇過去の対戦成績：5勝3敗（18得点14失点）
