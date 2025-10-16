嘘つき夫を“言い逃れ”させない、賢い問い詰め方。スマホの証拠、どう使う？【ママリ】

夫が嘘をついていた…

旦那に嘘つかれてたらどうしますか？





最近旦那が嘘ついてるなーと思うことが

ちょいちょいあり

ダメだと思いましたがスマホを見ました。





仕事だと言って麻雀をしていました。

おそらく半年は確実で、月に4～5回は確認できました。



麻雀をしている人たちとのグループLINEで分かり、

私と旦那とのLINEメッセージとスケジュールアプリで

遡って確実でした。



休日出勤は大変だけど手当も多くもらえるから、と

朝5時に起きて夜は10時過ぎまでなんてことも。



家族のために頑張ってくれているんだなと

感謝の気持ちでいたので怒りと悲しみで

どうしたらいいのかと。



旦那の給料明細の確認はしておらず、

夫婦財布は別です。



2歳近くになる息子が1人います。







皆さんならどうしますか？



スマホ見たことを正直に言って問い詰めますか？





旦那は過去にも沢山の嘘をついてきて、

その都度話し合いをし和解してきました。



その嘘が発覚したのも毎回私の勘がはたらき

スマホを見て発覚、ということもありましたが、

何で分かったの？スマホみた？と聞かれても

パスワード知るわけないと言って、

他の理由で嘘に気づいたということにしてきました。

(これに関しては私が旦那に嘘をついているので

同じように嘘ついているのかもしれませんが、

ここに関する批判はしないでいただきたいです。)



旦那は嘘をつくことに対して抵抗がなく、

今後も自分を守るために嘘をつくと思っています。

もうこれに関しては直ると期待せず

嘘をつかれていたときにその都度

話し合いをしなければならないのだと思っています。



今回スマホを見たと言うとパスワードを変えられる可能性もあり、

今後何かあったときにそれは避けたいなと、、。







今の時点で自分がどうしたいのか分からず

今すぐ問い詰めて謝罪させたい気持ちもありますが

ひとまず心を落ち着かせるためにも

こちらで文字にし相談させていただきました。







過去にも嘘をつかれていたということで、何度も繰り返されると信じるのも疲れてしまいますよね。まだ正直に言ってくれた方が対処しようがありますが、仕事と嘘をつかれて麻雀に行っていたとなると、真実を知った気持ちをどこにぶつけたらいいのか分からなくなります…。



夫にとっては小さな嘘なのかもしれませんが、夫婦にとっては大きな問題に発展しかねないですね。

何度も嘘をつく夫にさまざまな声

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

わたしの旦那は残業と言いながら同僚とパチンコに行ってたことが何度かあり

わたしは問い詰めました😀

同じようにスマホ見て発覚して

遠回しに「残業って言ってる日は全部そう？」って聞いたら「残業です」って言われたので

1週間のLINE見せてって言ったらその同僚とのLINEグループだけトーク消されてて。笑

腹たったので「携帯見た、トーク消したよね？」って言ったら白状しました。



他にもやっぱり嘘ついてることはあって気づいてたので

その日の夜に話し合いをし、

嘘はつかない、パチンコ行くのもダメとは言わないから嘘ついて行くなって話をして

そこからはとりあえず落ち着いてます！

携帯を勝手に見たことは謝りましたが、嘘ついてパチンコに行ってたことには罪悪感があったみたいでそんなに咎められませんでした！



正直に話すと決めてお話されるのであれば

麻雀の日を確認しといて、

その日にあれ？今会社だよね？？

友達が麻雀店に入って行ったの見たらしいんだけど？？会社？？って

確認しちゃいます!!そこから芋ずる式で

問い詰めるとかどうですか？？🤔



会社に電話するのも強烈なパンチ食らわせられそうですが、、、、

同じ様な経験をした方からは、スマホを見たことを白状しつつもしっかり話し合いをしたというアドバイスがありました。スマホを見たことは、パスコードを変えられる恐れがあるので知られたくないと言う投稿者さんですが、お互いに一度本音をぶつけ合うのもいいかもしれませんね。



夫が嘘をつく理由が何かあるのであれば、何かいい方向へ向かうきっかけになる可能性もあります。スマホのことを言うかどうかは別として、お互い思っていることを話してみてはいかがでしょうか。

