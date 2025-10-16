F1のメルセデスは15日、ジョージ・ラッセル（27＝英国）とアンドレアキミ・アントネッリ（19＝イタリア）が来季も引き続きドライバーを務めると発表した。チームはラッセルとの契約延長の詳細を明らかにしなかったが、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は複数年契約を結んだと報じた。

22年にウィリアムズからメルセデスに加入したラッセルは今季の2勝を含め通算5勝をマーク。今季F1デビューのアントネッリは第10戦カナダGPで3位に入り、歴代3番目の若さで表彰台に上った。かねて2人の残留が有力視されながら正式発表が遅れた理由について、トト・ウォルフ代表は「関係者全員が納得できるものにしたかった」とコメントを発表した。メルセデスは一時、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）の移籍加入も噂されていた。

メルセデスのラインナップが固まったことにより、新レギュレーションで行われる2026年シーズンのドライバー枠は残り4席となった。内訳はレッドブル1、レーシングブルズ2、アルピーヌ1で、F1公式サイトのローレンス・バレット記者は、来季のレッドブルは角田裕毅に代わってレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）が昇格し、フェルスタッペンとコンビを組む最有力候補と指摘。レーシングブルズは今季F2参戦中の18歳、アービッド・リンドブラッド（英国）の昇格が最有力とし、残り1枠を争う角田とレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）のうち、「現段階では角田が優勢と考えられている」と報じた。

◇現時点の2026年F1ドライバーズラインナップ◇

▽アルピーヌ

ピエール・ガスリー（フランス）

未定

▽アストンマーチン

フェルナンド・アロンソ（スペイン）

ランス・ストロール（カナダ）

▽アウディ（現キックザウバー）

ガブリエル・ボルトレート（ブラジル）

ニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）

▽キャデラック

セルヒオ・ペレス（メキシコ）

バルテリ・ボッタス（フィンランド）

▽フェラーリ

シャルル・ルクレール（モナコ）

ルイス・ハミルトン（英国）

▽ハース

エステバン・オコン（フランス）

オリバー・ベアマン（英国）

▽マクラーレン

ランド・ノリス（英国）

オスカー・ピアストリ（オーストラリア）

▽メルセデス

アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）

ジョージ・ラッセル（英国）

▽レーシングブルズ

未定

未定

▽レッドブル

マックス・フェルスタッペン（オランダ）

未定

▽ウィリアムズ

アレクサンダー・アルボン（タイ）

カルロス・サインツ（スペイン）