【F1】メルセデスは来季もラッセル＆アントネッリ ドライバーは残り4枠 角田裕毅はレーシングブルズ？
F1のメルセデスは15日、ジョージ・ラッセル（27＝英国）とアンドレアキミ・アントネッリ（19＝イタリア）が来季も引き続きドライバーを務めると発表した。チームはラッセルとの契約延長の詳細を明らかにしなかったが、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」は複数年契約を結んだと報じた。
22年にウィリアムズからメルセデスに加入したラッセルは今季の2勝を含め通算5勝をマーク。今季F1デビューのアントネッリは第10戦カナダGPで3位に入り、歴代3番目の若さで表彰台に上った。かねて2人の残留が有力視されながら正式発表が遅れた理由について、トト・ウォルフ代表は「関係者全員が納得できるものにしたかった」とコメントを発表した。メルセデスは一時、レッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）の移籍加入も噂されていた。
メルセデスのラインナップが固まったことにより、新レギュレーションで行われる2026年シーズンのドライバー枠は残り4席となった。内訳はレッドブル1、レーシングブルズ2、アルピーヌ1で、F1公式サイトのローレンス・バレット記者は、来季のレッドブルは角田裕毅に代わってレーシングブルズのアイザック・ハジャー（フランス）が昇格し、フェルスタッペンとコンビを組む最有力候補と指摘。レーシングブルズは今季F2参戦中の18歳、アービッド・リンドブラッド（英国）の昇格が最有力とし、残り1枠を争う角田とレーシングブルズのリアム・ローソン（ニュージーランド）のうち、「現段階では角田が優勢と考えられている」と報じた。
◇現時点の2026年F1ドライバーズラインナップ◇
▽アルピーヌ
ピエール・ガスリー（フランス）
未定
▽アストンマーチン
フェルナンド・アロンソ（スペイン）
ランス・ストロール（カナダ）
▽アウディ（現キックザウバー）
ガブリエル・ボルトレート（ブラジル）
ニコ・ヒュルケンベルク（ドイツ）
▽キャデラック
セルヒオ・ペレス（メキシコ）
バルテリ・ボッタス（フィンランド）
▽フェラーリ
シャルル・ルクレール（モナコ）
ルイス・ハミルトン（英国）
▽ハース
エステバン・オコン（フランス）
オリバー・ベアマン（英国）
▽マクラーレン
ランド・ノリス（英国）
オスカー・ピアストリ（オーストラリア）
▽メルセデス
アンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）
ジョージ・ラッセル（英国）
▽レーシングブルズ
未定
未定
▽レッドブル
マックス・フェルスタッペン（オランダ）
未定
▽ウィリアムズ
アレクサンダー・アルボン（タイ）
カルロス・サインツ（スペイン）