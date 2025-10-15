¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÄó¶¡¡ªBIGLOBE¥ª¥Õ¥£¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz¡×ÂÐ±þ
¥Ó¥Ã¥°¥í¡¼¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò(BIGLOBE)¤¬¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBIGLOBE¥ª¥Õ¥£¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢NTTÅìÀ¾¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¸÷²óÀþ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz¡×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò2025Ç¯10·î15Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¡¢Web²ñµÄ¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ²÷Å¬¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ±þ³«»ÏÆü¡§2025Ç¯10·î15Æü(¿å)
¿·µ¬ÂÐ±þ²óÀþ¡§NTTÅìÆüËÜ¡¦NTTÀ¾ÆüËÜ¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz¡×
BIGLOBE¥ª¥Õ¥£¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹ Áí¹ç¥³¡¼¥¹ ·î³ÛÍøÍÑÎÁ¶â(ÀÇÊÌ)¡§
´ÉÍý¼ÔID 2,500±ß¡¿·î
ÍøÍÑ¼ÔID 2,300±ß¡¿·î
¢¨ÊÌÅÓNTTÅìÀ¾¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz²óÀþÍøÍÑÎÁ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖBIGLOBE¥ª¥Õ¥£¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÅ¹ÊÞ¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¬ÌÏ¤ÎË¡¿Í¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢NTTÅìÀ¾¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤Î¹âÂ®¸÷²óÀþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz¡×¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÉý¹¤¤Ë¡¿Í¤ØBIGLOBE¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÂ®ÄÌ¿®
¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz¡×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ÷¼õ¿®¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¡¢Web²ñµÄ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¹âÂ®¤«¤Ä°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
BIGLOBE¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz¡×²óÀþ¤ÇBIGLOBE¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖBIGLOBE¥ª¥Õ¥£¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹ Áí¹ç¥³¡¼¥¹¡×¤Î·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
·î³ÛÎÁ¶â¤Ï´ÉÍý¼ÔID¤¬2,500±ß(ÀÇÊÌ)¡¢ÍøÍÑ¼ÔID¤¬2,300±ß(ÀÇÊÌ)¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÎÁ¶â¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÊÌÅÓNTTÅìÀ¾¤Ø»ÙÊ§¤¦¡Ö¥Õ¥ì¥Ã¥Ä ¸÷¥¯¥í¥¹ Biz¡×¤Î²óÀþÍøÍÑÎÁ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤ÏIPv6¥ª¥×¥·¥ç¥ó(ÌµÎÁ)¤Î·ÀÌó¤È¡¢ÂÐ±þ¤·¤¿µ¡´ï¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¦¹âÂ®²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤Î¶¯²½¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿´¶¯¤¤ÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BIGLOBE¤ÎË¡¿Í¸þ¤±¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖBIGLOBE¥ª¥Õ¥£¥¹¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
