À¤³¦ºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤âÇË²õÅª¤Ê¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÖAisuru¡×¤Î¹¶·âÎÏ¤Î¸»Àô¤Ï30ËüÂæ¤Î¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿IoTµ¡´ï
¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÖAisuru¡×¤¬¡¢30Tbps(ËèÉÃ30Ãû¥Ó¥Ã¥È)¤È¤¤¤¦²áµîºÇ¹âµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÌÔÎõ¤ÊDDoS¹¶·â¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀìÌç²È¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ì¥Ö¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹¶·âÎÏ¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢AT&T¤ä¥³¥à¥¥ã¥¹¥È¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎISP¤¬¥Û¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿ä·×30ËüÂæ¤Ë¾å¤ë¥Ï¥Ã¥¥ó¥°¤µ¤ì¤¿IoTµ¡´ï¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
DDoS Botnet Aisuru Blankets US ISPs in Record DDoS - Krebs on Security
Aisuru¡Çs 30 Tbps botnet traffic crashes through major US ISPs | CSO Online
https://www.csoonline.com/article/4071594/aisurus-30-tbps-botnet-traffic-crashes-through-major-us-isps.html
¡ÖAisuru¡×¤Ï2024Ç¯¤´¤í¤«¤é³èÆ°¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£Åö½é¤«¤éºÇ¶¯¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹¶·âÎÏ¤âÁýÂç¡£¥¯¥ì¥Ö¥¹»á¤Î±¿±Ä¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¦Krebs on Security¤Ï2025Ç¯5·î¡¢Aisuru¤«¤é6.35Tbps¤ÎDDoS¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ì¥Ö¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÅö»þ¡¢Google¤ÎDDoSËÉ±Ò¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖProject Shield¡×¤¬ÂÐ±þ¤·¤¿ºÇÂçµé¤Î¹¶·â¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¿ôÆü¸å¡¢Aisuru¤Ï11Tbps¤ÎDDoS¹¶·â¤ÇµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯9·î²¼½Ü»þÅÀ¤ÇAisuru¤Ï22Tbps¤ÎDDoS¹¶·âÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë2025Ç¯10·î6Æü¡¢29.6Tbps¤Î¥Ç¡¼¥¿¹¶·â¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¶·â¤Ï¡¢Ç½ÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAisur¤¬¤´¤¯Ã»»þ´Ö¤À¤±¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÃ¯¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Aisuru¤¬¹¶·â¤ÎÉ¸Åª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Ê¤É¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤¹¤ëISP¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëDDoS¹¶·â¤Ø¤ÎËÉ¸æ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖTCPShield¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎISP¡¦Global Secure Layer¤Ï2025Ç¯10·î8Æü¤ËAisuru¤«¤é15Tbps¤â¤ÎDDoS¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¹¶·â¸å¡¢Global Secure Layer¤Ï¾å°ÌISP¤ÎOVH¤«¤é¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸ÜµÒ¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ê¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢9·î¤«¤éGlobal Secure Layer¤Ø¤Î¹¶·â¤ÎÁ°¾¥Àï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Aisuru¤Î´ðÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï2016Ç¯Åö»þ¡¢Â¾¤ÎDDoS¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¤ò¶îÃà¤·¡¢620Gbps¤Î¹¶·â¤Ç½¾Íè¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿IoT¥Ü¥Ã¥È¥Í¥Ã¥È¡ÖMirai¡×¤Î¥³¡¼¥É¤Ç¤¹¡£2024Ç¯°Ê¹ß¤ÎÂçÉý¤ÊÀªÎÏ³ÈÂç¤Ë¤Ï¡¢°Â²Á¤Ê¥ë¡¼¥¿¡¼¤ä¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯µ¡´ï¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ò¿¯³²¤·¤Æ¡¢°°Õ¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¥×¥È¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥É¿ô¤Ï30Ëü¤Ë¤â¾å¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤«¤Ä¤ÆMirai¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎDDoS¹¶·â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¶¥¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éMirai¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿Proxypipe¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥³¥¨¡¼¥ê¥ç»á¤Ï¡Ö°ì½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëAisuru¤Î¹¶·â¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ç¡¢Â¿¿ô¤Î¥×¥í¥Ð¥¤¥À¡¼¤¬1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤â¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¾å¤Ç¡¢TCPShield¤ËÂÐ¤¹¤ë15Tbps¤Î¹¶·â¤ÏAisuru¤Î»ý¤Ä¹¶·âÎÏ¤¹¤Ù¤Æ¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¹¶·â¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â·î100Ëü¥É¥ë(Ìó1²¯5000Ëü±ß)°Ê¾å¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃÊ³¬¤Ë³Î¼Â¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£