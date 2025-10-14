フライパンで時短・香ばしい。豚バラれんこんの卓ドン！炊き込みご飯／長谷川あかり

『炊き込みご飯』のレシピ

炒めた具の香ばしさが味の決め手。

フライパンで炊き上げて「卓ドン」するのがおすすめです。

材料（4人分）

米……2合（360ml）

豚バラ薄切り肉……200g

れんこん……150g

〈A〉

にんにくのすりおろし……小さじ1/2

塩……小さじ1/2

水……2カップ（400ml）

三つ葉……適宜

ごま油

しょうゆ

みりん

作り方

（1）豚肉とれんこんを炒める

米はといでざるに上げ、30分ほどおく（夏場は冷蔵庫で）。豚肉は幅3cmに切る。れんこんは皮をむき、幅5mmのいちょう切りにする。直径22cmのフライパンにごま油小さじ1を中火で熱し、豚肉とれんこんを入れて炒める。

（2）調味料を加えて煮つめる

れんこんに焼き色がついたら、しょうゆ大さじ2、みりん大さじ1と1/2を加え、少しとろみがつくまで煮つめて火を止める。

（3）米を加えて炊く

米、〈A〉を加えてさっと混ぜる。強めの中火にかけて沸騰させ、ふた（穴がある場合はアルミホイルなどでふさぐ）をして弱火にし、16〜18分炊く。火を止めて10分蒸らす。ざく切りにした三つ葉を散らす。

愛用の飯碗いろいろ

小さめのものは容量約120gで、ダイエット中やあまりお腹がすいていないときに。少しおかわりしても150g以内におさまります。たくさん食べたいときは大きめのお茶碗で。気分に合わせて使い分けられるように、いろいろな大きさのものを持っています。

長谷川 あかり 料理家、管理栄養士。 雑誌 やWEB、食品メーカーなどに幅広くレシピを提供。自身の SNS で数多くのレシピを紹介し、発見のある組み合わせと手軽なレシピが大好評。『長谷川 あかり DAILY RECIPE Vol.3』（扶桑社）が発売中。X：@akari_hasegawa（『オレンジページ』2025年9月17日号より））