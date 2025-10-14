なぜ『北斗の拳』のケンシロウは「お前『は』もう死んでいる」と言うのか？知っておきたい「は」と「が」の使い分けルール

「お前はもう死んでいる」「私が変なおじさんです」……。かつて一世を風靡したフレーズだが、なぜ「お前『は』」なのか、なぜ「私『が』」なのか、説明できるだろうか？ 新刊『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』の著者で、出版社社長の松井謙介氏が、日本人なら知っておきたい「は」と「が」の使い分けについて解説する。

あの決め台詞はなぜモブキャラに向けられたのか

タイトルに書いた「お前はもう死んでいる」。これはご存じ『北斗の拳』における、主人公ケンシロウの決め台詞です。敵の秘孔をアタタタタと突きまくり、まだ意識のある相手に向かって言い放つわけです。

さて、この台詞はなぜ「お前“は”」なのでしょうか。「お前“が”もう死んでいる」ではダメなのでしょうか。

そう言われても困ってしまうかもしれませんが、少なくとも日本語ネイティブである我々からすると、「お前は」と「お前が」の間にある、説明しがたい、それでいて明確な差異を感じることができるでしょう。

この台詞を向けられるのは誰でしょう。ラオウでしょうか？ 少なくとも原作では違います。往々にして漫画における名もなきモブキャラ、もしくは中堅（？）キャラが対象です。すなわち、「誰が死んだか」はさほど重要ではなく、「もう死んでいる」という状態こそが伝えたい主題なわけです。

もし、死んでいるのが重要人物であるのなら、「が」の出番です。「（5人中4人はまだ元気。そのなかでターゲットにした）お前（＝重要人物）“が”もう死んでいる」ということです。

「は」は後が重要で「が」は前が重要

「は」と「が」の使い分け、大きなルールを言ってしまえば、「は」は「は」の後が重要で、「が」は「が」の前が重要、ということ。文脈で見ると、それはより明らかです。見ていきましょう。

・さっきあなたは何をしていましたか？ → 私“は”寝ていました。

・あそこで寝ていたのは誰ですか？ → 私“が”寝ていました。

前者で重要なのは「寝ていた」ことです。では、後者はどうでしょう。重要なのは「私」。今度は、「は」と「が」が混在している文章を見てみましょう。こうしてみると、「は」と「が」の前後、どちらが重要かなんとなくわかるはずです。

・仕事“は”探してやるものだ。自分“が”創り出すものだ。

皆さんの企業で、自社商品の説明文があったとしましょう。「この商品“は”、きっとあなたの生活をよりよくしてくれます」、もしくは「この商品“が”、きっとあなたの生活をよりよくしてくれます」。暮らしがどう変わるかを伝えたい場合は前者、暮らしを変える「商品」を強く押し出したいときは後者がよいわけです。

なぜ「おじいさん“は”山へ芝刈りに」なのか

「既知と未知」という視点でも、「は」と「が」の使い分けが生じます。

むかしむかし、あるところにおじいさんとおばあさん“が”住んでいました。おじいさん“は”山へ芝刈りに（以下、略）

いかがでしょう。物語のはじめ、読者に初めて人物を提示するときは「が」が使われ、すでに知ってもらったおじいさんを説明する際は「は」に変わっています。これは、疑問文で考えるとわかりやすいです。

(1) これ“は”何ですか。／出口“は”どこですか。

(2) どの人“が”田中さんですか。／あそこに何“が”ありますか。

(1)の「これ」や「出口」はすでに「共有事実」、すなわち既知です。一方「どの人」「何」は未知。だから「が」なのです。

「これは何ですか」の答えは「これは石です」とか「宝石です」などが考えられます。「どの人が田中さんですか」の答えは、「眼鏡をかけた赤い服の人が田中さんです」などでしょうか。

そうです、答えにおいては、最初に書いた「は」は「は」の後が重要で、「が」は「が」の前が重要という考えが当てはまるのです。

未知のものに「が」をつけ笑いを生んだ例

すなわち、疑問の「は／が」と回答の「は／が」は一致しているほうが自然なのです。「どの人“が”田中さんですか」に対し、「田中さん“は”、眼鏡をかけた赤い服の人です」と返してももちろん通じます（「は」に変えたときは、後ろに重要情報が配置されていますよね）。

この「ズレ」を活用した表現例で有名なものがあります。

・なんだチミは！ → そうです、私が変なおじさんです。

有名なフレーズですが、考えてみると変ですよね。「君は何者だ」という、「何者なのか」という問いに対し、「それは私です」と答えているのです。

「変なおじさんという存在はもう有名で、その正体は私です」と言っているわけで、「変なおじさん」を勝手に共有知化している文脈のおかしさがあるのです。志村けんさんの強烈なルックスとあのダンス以前に、自己紹介からして常識を破壊していた、というわけです。

最後は「排斥」の「が」について説明しましょう。

・松井“は”著者だ。／松井“が”著者だ。

前者は一般的な情報を伝えているのに対し、後者は、複数さまざまな役割の人がいる中で著者は松井だけ、ということを示しています。「本書においてそれ以外の人は著者ではない」という排斥の意味を持っているわけです。

「ほかならぬ」というニュアンスが「が」には込められます。事実、この本の著者が「ほかならぬ」レベルにあるかどうかはわかりませんが。

【もっと読む】「読点」を感覚で打っていないか？…伝わる文章を書くために覚えておきたい「読点の6つのルール」