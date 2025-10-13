柏に大逆転負けでルヴァン決勝への道が潰えた川崎。一発退場、対照的な交代策、改善できなかった課題...敗退の裏側とは
［ルヴァンカップ・準決勝・第２戦］柏 ４−１ 川崎（トータルスコア：柏 ５−４ 川崎）／10月12日／三協フロンテア柏スタジアム
川崎にとっては痛恨の敗戦となった。
柏とのルヴァンカップの準決勝。ホームでの第１戦は３−１で先勝し、アウェーでの第２戦も、前に出るしかなかった柏に対して開始４分に脇坂泰斗が大きな先制点をマーク。川崎の決勝進出の可能性が非常に高まったかのように見えた試合の立ち上がりであった。
もっとも決勝進出へより前に出るしかなくなった柏の、今季リカルド・ロドリゲス監督の下で磨いてきた３−４−２−１の立ち位置やパスワークを活かした攻撃を前半から受けると、ボディブローのようにダメージを与えられた川崎は、１−１で折り返した後半に決壊することになる。
何より大きかったのは56分のフィリップ・ウレモヴィッチの一発退場だ。今夏に加わった武闘派CBは、熱く力強い守備が特長も、ファウルトラブルが難で、デビュー戦となった８月の福岡戦（25節）に続く退場で川崎は数的不利な状況を強いられた。
もっとも前半から苦しくなりそうな予感は漂っていた。
柏とは９月28日のリーグ戦（△４−４）でも戦っていた川崎は、その試合は特に前半に柏にこれでもかとボールを回され、前線の個のタレントで対抗して点の取り合いを演じたが、組織だったディフェンスを大事にする長谷部茂利監督を筆頭に川崎の面々が指摘したのは４失点した守備面だった。
４日前の準決勝・第１戦では「（３−４−２−１の柏の）２シャドーを（４−２−３−１の川崎の）ダブルボランチがマンマーク気味に抑えてきた」と柏のリカルド・ロドリゲス監督が語ったように川崎は対策を練り、“良い守備からの良い攻撃”で先勝したが、後半は相手の攻撃を受ける苦しい時間も過ごしていた。
そして今回の準決勝・第２戦も、４−２−３−１で臨んだ川崎は、３−４−２−１の柏が形を少し変化させ、ボランチが縦関係となり、川崎のボランチから離れる動きで起点になられたシャドーの一角、小泉佳穂のポジショニングにも惑わされ、前半から難しい対応を強いられた。
しかも後半開始から攻撃のギアをさらに上げるために柏はFW細谷真大、コンディション面で「90分は持たなかった」（リカルド・ロドリゲス監督）というキャプテンのCB古賀太陽、後方から変化を加える原田亘を投入してくる状況。
「FWとボランチが後ろに吸収されてしまったので、もうちょと押し出してあげないと、ああやって押し込まれてしまうので、そこは自分の声でやれたところだと思うので、悔しいです。
押し込まれる展開になるのは仕方ないというか、相手も点を取らないと（決勝に）上がれない状況だったので、『焦れずにやっていこう』と後半に入る時に円陣などで話していましたが、ひとり少なくなってしまい、自分たちで難しくしてしまった」
川崎のCB佐々木旭の言葉通り、より押し込まれた川崎は重心が下がり、押し返すのが難しくなり、後半頭から出場したFW細谷に裏に抜け出されそうになったところを、身体を投げ出して止めたウレモヴィッチがVAR判定の末に一発退場になったのも自然な流れと言えたのかもしれない。
結果論になってしまうが、両指揮官の交代策も対照的だった。
56分、10人での戦いを余儀なくされた川崎の長谷部監督は、攻撃のキーマンである伊藤達哉、マルシーニョを潔く下げ、大卒ルーキーの神橋良汰、昇格１年目の土屋櫂大というふたりのCBを投入し、布陣を５−３−１にシフト。
「守り抜こうではなくて、彼らの長所を消すために自分たちが立ち位置を少し変えました。ひとり少なく、どれだけ自分たちがボールにプレッシャーをかけたとしても、そこから剝がされてしまう可能性が高いので、それ（５バック）でボールを奪う、また攻撃のところで１トップに対して自分たちが後ろから追い越していくプレーをしたかったですが、非常に厳しかったです。決して守り一辺倒にならないように、という気持ちはありました」
川崎にとっては痛恨の敗戦となった。
柏とのルヴァンカップの準決勝。ホームでの第１戦は３−１で先勝し、アウェーでの第２戦も、前に出るしかなかった柏に対して開始４分に脇坂泰斗が大きな先制点をマーク。川崎の決勝進出の可能性が非常に高まったかのように見えた試合の立ち上がりであった。
何より大きかったのは56分のフィリップ・ウレモヴィッチの一発退場だ。今夏に加わった武闘派CBは、熱く力強い守備が特長も、ファウルトラブルが難で、デビュー戦となった８月の福岡戦（25節）に続く退場で川崎は数的不利な状況を強いられた。
もっとも前半から苦しくなりそうな予感は漂っていた。
柏とは９月28日のリーグ戦（△４−４）でも戦っていた川崎は、その試合は特に前半に柏にこれでもかとボールを回され、前線の個のタレントで対抗して点の取り合いを演じたが、組織だったディフェンスを大事にする長谷部茂利監督を筆頭に川崎の面々が指摘したのは４失点した守備面だった。
４日前の準決勝・第１戦では「（３−４−２−１の柏の）２シャドーを（４−２−３−１の川崎の）ダブルボランチがマンマーク気味に抑えてきた」と柏のリカルド・ロドリゲス監督が語ったように川崎は対策を練り、“良い守備からの良い攻撃”で先勝したが、後半は相手の攻撃を受ける苦しい時間も過ごしていた。
そして今回の準決勝・第２戦も、４−２−３−１で臨んだ川崎は、３−４−２−１の柏が形を少し変化させ、ボランチが縦関係となり、川崎のボランチから離れる動きで起点になられたシャドーの一角、小泉佳穂のポジショニングにも惑わされ、前半から難しい対応を強いられた。
しかも後半開始から攻撃のギアをさらに上げるために柏はFW細谷真大、コンディション面で「90分は持たなかった」（リカルド・ロドリゲス監督）というキャプテンのCB古賀太陽、後方から変化を加える原田亘を投入してくる状況。
「FWとボランチが後ろに吸収されてしまったので、もうちょと押し出してあげないと、ああやって押し込まれてしまうので、そこは自分の声でやれたところだと思うので、悔しいです。
押し込まれる展開になるのは仕方ないというか、相手も点を取らないと（決勝に）上がれない状況だったので、『焦れずにやっていこう』と後半に入る時に円陣などで話していましたが、ひとり少なくなってしまい、自分たちで難しくしてしまった」
川崎のCB佐々木旭の言葉通り、より押し込まれた川崎は重心が下がり、押し返すのが難しくなり、後半頭から出場したFW細谷に裏に抜け出されそうになったところを、身体を投げ出して止めたウレモヴィッチがVAR判定の末に一発退場になったのも自然な流れと言えたのかもしれない。
結果論になってしまうが、両指揮官の交代策も対照的だった。
56分、10人での戦いを余儀なくされた川崎の長谷部監督は、攻撃のキーマンである伊藤達哉、マルシーニョを潔く下げ、大卒ルーキーの神橋良汰、昇格１年目の土屋櫂大というふたりのCBを投入し、布陣を５−３−１にシフト。
「守り抜こうではなくて、彼らの長所を消すために自分たちが立ち位置を少し変えました。ひとり少なく、どれだけ自分たちがボールにプレッシャーをかけたとしても、そこから剝がされてしまう可能性が高いので、それ（５バック）でボールを奪う、また攻撃のところで１トップに対して自分たちが後ろから追い越していくプレーをしたかったですが、非常に厳しかったです。決して守り一辺倒にならないように、という気持ちはありました」