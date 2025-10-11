今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたキャットタワーの上で思いがけないポーズを決めた黒猫ちゃん。元気いっぱいな様子と大胆すぎる姿勢は、見るからに「超ごきげん」だったそうです。投稿はXにて、304万回以上表示。いいね数は10万件を超えました。

超ごきげんな黒猫のひじきちゃん

今回、Xに投稿したのは「HIJIKI」さん。登場したのは、黒猫のひじきちゃんです。

投稿に写っているのは、キャットタワーで遊んでいた、ひじきちゃん。しかし、ただ遊んでいただけではありません。なんと、ひじきちゃんは体を逆さまにしてのぞき込むようなポーズを取っていたのだとか。お股も大胆にもパッカーンと開脚していたそうです。

超ごきげんなひじきちゃんを目撃した飼い主さんは思わず吹き出してしまったとのこと。たしかに、こんなに可愛くておもしろいポーズを突然披露されたら誰だって笑ってしまいますよね。

ひじきちゃんのパッカーンに爆笑したX民たち

超ごきげんだったひじきちゃんの様子を見たXユーザーたちからは、「素敵な見せつけ」「吹き出しましたw」「めちゃめちゃ可愛いですね」「こいつはご機嫌だw」「ご機嫌すぎな猫さま」などの声が多く寄せられていました。中には、ギニュー特戦隊やちいかわを連想した人もいたようです。いつの日か、また超ごきげんなポーズを決めているひじきちゃんを目にしたいものですね。

Xアカウント「HIJIKI」では、黒猫ひじきちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿もひじきちゃんの魅力がぎゅっと詰まっています。

写真・動画提供：Xアカウント「HIJIKI」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。