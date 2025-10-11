WÇÕÍ½Áª¸å¤Î¶ìÀï¤¬¹±Îã¤Ë¡£º´Ìî¡¢ÎëÌÚ¡¢ÃæÂ¼¤Ï¼ý³Ï¤â¡ÄÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀï½ÑÌÌ¤Ë²ÝÂê»Ä¤¹¡£Êý¸þÅ¾´¹¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤«¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £²¡Ý£² ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¿10·î10Æü¡¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¡¢ËÜÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤Ç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¸¥¢¤ÎÏÈ¤ò½Ð¤Æ¶¯¹ë¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤½¤ÎÍîº¹¤Ë¤â¶ì¤·¤à¤·¡¢¤Þ¤¿Í½Áª¤òÄÌ¤·¤ÆÄ¹´ü´Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸Ç¤á¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤¬½øÎó¤ÎÊÑ²½¤òÇÄ°®¤·Æñ¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤âÍ½Áª¸å¤Î¶¯²½»î¹ç¤ÈËÜÂç²ñ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êÁê´ØÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ°Ê¹ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â½çÄ´¤Ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï2014Ç¯¥Ö¥é¥¸¥ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÈÖÁ°Ç¯¤Î¥³¥ó¥Õ¥§¥Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï£³ÀïÁ´ÇÔ¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ä¥á¥¥·¥³¤Ë¿©¤¤²¼¤¬¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¶Ã¤«¤»¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤È°ú¤Ê¬¤±¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕÍ½Áª¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éËÜÂç²ñÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤Î16»î¹ç¤Ï£¹¾¡£¶ÇÔ£±Ê¬¡£56.25¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤Î¾¡Î¨¤Ï²áµî£´Âç²ñÃæºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ÇÄê²½·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢Ä¾Á°¤ËËÝ°Õ¤·¤ÆÂçµ×ÊÝ²Å¿Í¤òÈ´Å§¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇ³«¤â»î¤ß¤¿¤¬¡¢£²ÇÔ£±Ê¬¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬2010Ç¯Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Âç²ñ¤ËÎ×¤à²¬ÅÄÉð»ËÂÎÀ©¤Ç¡¢£±¾¡£µÇÔ£²Ê¬¤Ç¾¡Î¨¤Ï12.5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡£´Ú¹ñ¤Ë£²ÅÙ¤Î´°ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍ×Ë¾¤â¤¢¤êËÜÂç²ñÄ¾Á°¤ËÀï½Ñ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¥Ù¥¹¥È16¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï2018Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤â¾õ¶·¤Ï»÷¤Æ¤¤¤¿¡£Í½Áª½ªÎ»¸å¤â¥ô¥¡¥¤¥Ã¥É¡¦¥Ï¥ê¥ë¥Û¥¸¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ê10»î¹ç¤òÀï¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤ÏE-£±¤ÎËÌÄ«Á¯¡¢Ãæ¹ñÀï¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¤ß¡£·ë¶ÉÂç²ñÄ¾Á°¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¡¢À¾ÌîÏ¯´ÆÆÄ¤¬°ú¤·Ñ¤®¥Ù¥¹¥È16¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¹¥À®ÀÓ¤Ïµ°Æ»½¤Àµ¤Î»òÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¿¹ÊÝ°ìÂÎÀ©¤¬¡¢ºÇ¤â½àÈ÷¤È·ë²Ì¤ÎÐªÎ¥ÅÙ¹ç¤¬Äã¤¯¡¢E-£±Áª¼ê¸¢¤ò½ü¤±¤Ð£³¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¡£ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¼å¼Ô¤ÎÊ¼Ë¡¤ËÅ°¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤òÇË¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¥Ù¥¹¥È16¤Ø¤ÈÁæ¤®¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Àè·î¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Î£²Àï¡Ê¥á¥¥·¥³¡¢ÊÆ¹ñ¡Ë¤ÇÌµÆÀÅÀÌ¤¾¡Íø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÆüËÜ¤â¡¢²áµî¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤âÁ°Àï¤ÇË¾¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»î¹ç¹ª¼Ô¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤¬°ìÁØÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤ÇÌ¤¾¡Íø¤ÎÏ¢º¿¤ò»ß¤á¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈµÕÉ÷¤â¿á¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£»Ø´ø´±¤Ï¡¢ËÁ¸±¤ò¤·Æñ¤¤¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¤À¤¬µÕ¤Ë¸Î¾ã¼ÔÂ³½Ð¤Î»öÂÖ¤Ï¡¢¸å¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ó¤Àº´Ìî³¤½®¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¡¢º£¸åÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤½ÅÍ×¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡º´Ìî¤Î°µÅÝÅª¤ÊµåºÝ¤Î¶¯¤µ¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï½Ð¿§¤Ç¡¢¤ª¤½¤é¤¯±óÆ£¹Ò¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£ÎëÌÚ¤â¿ÈÄ¹°Ê¾å¤Î¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤äº¸Â¤Ç¤â¥Õ¥£¡¼¥É²ÄÇ½¤Ê´ïÍÑ¤µ¤Ç£³¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ì³Ñ¸õÊä¤ËÉâ¾å¡£ÃæÂ¼¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÉÔ²Ä·ç¤ÎÀïÎÏ¤À¤¬¡¢»°ãø·°¤¬ÉÔºß¤Ç½Ð¾ì»þ´Ö¤âÁý¤¨¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤òÃ´ÊÝ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¤¬¼ý³Ï¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿È¿ÌÌ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÀï½ÑÌÌ¤Ç¤Ïµ¿ÌäÉä¤¬»Ä¤ë¡£¸½¾õ¤Î£³¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÊø¤·¤ÎÁªÂò¤¬¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ËÊÐ¤ê²á¤®¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¸ú²Ì¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï»î¹ç¤òÄÌ¤¸¤Æ29ËÜ¡ÊÉ®¼Ô¥«¥¦¥ó¥È¡Ë¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤¿¤¬¡¢µÕ¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Þ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿²ó¿ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¥·¥ã¥É¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿ÆîÌîÂó¼Â¤äÆ²°ÂÎ§¤Ï¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤ä³ùÅÄÂçÃÏ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢WB¤È¤ÎÏ¢·¸¤ÇÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢µÕ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÀÆÆ£¸÷µ£¤Ê¤É¤Ï¡¢¸Ä¤ÎÂÇ³«¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬½ÅÀÕ¤Ë¤Ê¤ê²á¤®¤Æ¶õ²ó¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤è¤êÂç¤¤Ê»î¶âÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¼¡¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤ä¸½¾õ¤ÎÀïÎÏÊ¬ÀÏ¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Êý¸þÅ¾´¹¤â»ëÌî¤ËºÆ¸¡Æ¤¤ò¿Þ¤ë»þ´ü¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
Ê¸¡ü²ÃÉôµæ¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＋監督の採点・評価を一挙紹介！6人が5点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＋監督の採点・評価を一挙紹介！6人が5点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ