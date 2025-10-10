風が強すぎる日に外へ出かけたポメプーさん、飛ばされないように必死で…。可愛すぎる光景は記事執筆時点で786万回を超えて表示されており、24万件ものいいねが寄せられることとなりました。

【写真：風が強すぎる日に外へ出た犬→飛ばされないように必死で…悶絶必至な『可愛すぎる光景』】

風が強すぎる日に外へ出た犬が…

Xアカウント『@Fuwanopapa』に投稿されたのは、ポメプー「ふわ」ちゃんのお姿。この日、ふわちゃんは飼い主さんたちと共にお出かけされたところ、強風に見舞われることとなったそう。

飛ばされないように必死で…

小さくふわふわのお身体が飛ばされてしまわないように…地面にぺたんと姿勢を低くして、懸命に踏ん張っているそのお姿はまるでぬいぐるみのようであまりにも愛くるしいものだったといいます。

アニメのキャラクターのような、テディベアのような…強風と戦うふわちゃんのお姿は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「そんな事じゃ立派なTM Revolutionになれないぞ！」「かわいいからあげ」「めちゃくちゃかわいい」「たまらん」「たまらん、超かわいい」など多くのコメントが寄せられています。

テディベア…？ぬいぐるみ過ぎるお姿が大人気

2019年3月19日生まれのふわちゃんは、ふわふわでぬいぐるみのようなお姿の持ち主。表情もとっても豊かで、アニメキャラクターのような愛くるしい仕草を見せてくれることもあるのだそう。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすふわちゃんのお姿は、日々多くの人々にポメプーの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@Fuwanopapa」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。