酒に酔った状態での不祥事により逮捕されたAぇ! group・草間リチャード敬太。6日、東京・三田警察署から釈放された際、涙を見せながら謝罪していたが、ファンの心中は複雑なようだ。

「草間さんは、10月4日の午前5時半ごろ、新宿にあるビルのエントランス付近で下半身を露出した疑いで逮捕されました。この行為に至った経緯はいまだにわかっておらず、さまざまな憶測が飛び交っていますが、“あの大物芸人はどうなのか”という指摘がなされているんです」（芸能記者）

X上では次のような投稿が相次いでいる。

《草間リチャードが逮捕されるんやったら鶴瓶なんか何回も捕まっててもおかしくない》

《昔、鶴瓶師匠がテレビで出して…草間リチャードさんは、こそっと出してしまっただけでアウトなのか》

《なんかめっちゃ不公平》

など、笑福亭鶴瓶の“開チン”事件を引き合いに出し、草間容疑者を擁護すべきとするユーザーが多いのである。

「鶴瓶さんの“事件”は2003年の『27時間テレビ』（フジテレビ系）の生放送中に起きました。長崎の離島を訪れた彼は、島民とすっかり打ち解けて泥酔し、そのまま爆睡。深夜帯の企画『さんま・中居の今夜も眠れない』の中で起こされた際、彼のはだけた浴衣の中から、局部が丸出しになるハプニングがあったのです」

この瞬間、即座に中継は切られ、映像はスタジオに切り替えられた。またこの一件は始末書扱いとなり、関係者はスポンサーや上層部に謝りに走ったものの、鶴瓶はわずか4日後の『笑っていいとも！』（同系）に何事もなかったかのように生出演したのだ。

「草間さんファンは、不特定多数の前で局部をあらわにした鶴瓶さんのほうがよっぽど迷惑をかけているのではないかと不満を抱いています。同様のケースでは、元SMAPの草磲剛さんも2009年、深夜に都内の公園で全裸で騒ぎ、公然わいせつ容疑で逮捕されていますが、いずれにしても迷惑度でいえば鶴瓶さんのほうが勝るのではないかというわけです」

Aぇ! groupの番組をめぐっては、無料動画配信サービス「TVer」は次々停止し、広告も続々と取りやめになっている中、何の“制裁”もない鶴瓶との差を意識してしまうのかもしれない。さらに鶴瓶の事件は“故意”だったという見立てもできるという。

「島民と飲んだ後、布団で寝た鶴瓶さんはココリコに黒のビキニパンツを履かされたあと、なぜか布団の中でパンツをずり降ろしていたのです。この真相について2023年3月放送の『ぽかぽか』では、『無意識にちょっと脱いだかも分からん』と、芸人魂がうずいての確信犯的行為だったとも吐露しています。

もちろん、別の見方をすれば鶴瓶さんのケースでは多くの人がテレビ越しに下半身を見てしまったとはいえ、あくまで番組の企画中での出来事です。完全なプライベートで、路上という公共の場で服を身に着けていなかった草間さんが罪に問われるのは当然のことです。ただ、どこまで深刻な問題と捉えるべきかは大きく割れるでしょう」

現在、草間容疑者は活動休止中で復帰のめどは経っていない。鶴瓶の一件から22年。時代が変化したとはいえ、再起の道も危ういとなれば、なおのこと不公平感は募るだろう。